كبسولات المشيمة.. بين الترند والحقائق العلمية

أثار الاتجاه المتزايد نحو تناول كبسولات المشيمة تحذيرات من الخبراء الطبيين الذين ينبهون إلى المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهذه الممارسة.

وكشف عدد من الشهيرات مثل فيك هوب، زوجة الدي جي كالفن هاريس، عن قرارها تناول المشيمة الخاصة بها على شكل كبسولات؛ ما أعاد الاهتمام بـ"أكل المشيمة" أو ما يُعرف بـ"بلسنتوفاجي" بعد الولادة.

ويدعي مؤيدو هذه العادة في دوائر العافية أن تناول المشيمة، سواء على شكل كبسولات مجففة بالتجميد، أو مطبوخة، أو مخلوطة نيئة في عصير، يساعد على تعويض مستويات الحديد والتقليل من أعراض اكتئاب للأم ما بعد الولادة. ومع ذلك، لا توجد أدلة علمية تدعم هذه الفوائد.

فيروسات ومعادن ثقيلة

ويؤكد الأطباء أن المشيمة، كونها عضو إسفنجي يعمل على ترشيح الدم وحماية الجنين، قد تحتوي على فيروسات وبكتيريا ومعادن ثقيلة؛ ما يشكل خطراً للإصابة بالعدوى.

وقالت الدكتورة فيليبا كاي، المتخصصة في الحمل والصحة الجنسية لصحيفة "ديلي ميل"، إن تناول كبسولات المشيمة قد لا يقضي على البكتيريا الضارة مثل المكورات العقدية من المجموعة ب (Strep B)، التي يمكن أن تصيب الأم والطفل. وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة تحذيراً في 2017 بعد إصابة رضيع بعدوى المكورات العقدية المرتبطة بتناول الأم لكبسولات المشيمة.

"لا فوائد ملحوظة"

ولا تظهر الدراسات العلمية فوائد ملحوظة؛ إذ وجدت دراسة عام 2018 أن النساء اللاتي تناولن كبسولات المشيمة أو كبسولات وهمية لم يبدين تغييرات في المزاج أو مستويات الطاقة أو الروابط العاطفية مع أطفالهن. وأظهرت أبحاث في نيفادا أن كبسولات المشيمة ليست مصدرا موثوقا للحديد، ولا يُعرف إذا ما كانت الهرمونات الموجودة في المشيمة تحافظ على فعاليتها بعد المعالجة والتجفيف.

وحذرت الطبيبة إيلي كانون من دعم هذه الكبسولات، ووصفتها بأنها غير علمية، محذرة من أن ذلك قد يمنع النساء من طلب الرعاية الطبية المناسبة. وأكد الطبيب أشفق خان، استشاري أمراض النساء والتوليد، عدم وجود دراسات علمية تدعم أي فوائد صحية لتناول المشيمة.

وعادةً ما تسمح المستشفيات للأمهات بأخذ المشيمة إلى المنزل إذا أخبرن القابلة قبل الولادة، مع ضرورة تخزينها بشكل صحيح لتجنب تلوثها.

وتتضمن عملية كبسولة المشيمة طحن وتجفيف العضو وتحويله إلى كبسولات عديمة الرائحة والطعم، بكلفة زهيدة.

لكن رغم تأييد بعض المشاهير مثل كيم كارداشيان وميلي ماكينتوش لهذه العادة، يتفق الخبراء على أن المخاطر الصحية تفوق الفوائد غير المثبتة، وينصحون بالحذر واستشارة الطبيب قبل التفكير في تناول المشيمة.

