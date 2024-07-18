مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تتطلب العيون عناية خاصة للحماية من الأشعة الشمسية القاسية والأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب صحيفة "هندستان تايمز" قدَّم الدكتور جاي جويال، جراح العيون، بعضًا من النصائح الأساسية لحماية العين خلال هذا الموسم الحار.

نظارات واقية من الأشعة فوق البنفسجية

النظارات الشمسية التي توفر حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية (A وB) ضرورية لمنع التهاب القرنية الضوئي وجفاف العين، والحد من خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبطين بالعمر.

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القبعات

ارتداء القبعات ذات الحواف الواسعة يمكن أن يوفر حماية إضافية عن طريق تقليل كمية الأشعة فوق البنفسجية المباشرة التي تصل إلى العين.

الحد من استخدام الشاشة

الاستخدام المفرط للشاشات يزيد جفاف العين، تقليل وقت الشاشة أو أخذ فترات راحة متكررة يساعد على تقليل جفاف العين.

الحفاظ على الترطيب

شرب كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى بانتظام يساعد على الحفاظ على رطوبة العينين والوقاية من الجفاف.

تناول الطعام الصحي

الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل: الخضراوات الورقية، والطماطم، والبطاطا الحلوة، والقرنبيط، والكوسا، تحتوي على الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين التي تحمي العين من التلف.