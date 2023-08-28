"جرس إنذار".. نتوءات الأظافر تنذر بمتاعب صحية
كشف الدكتور روس بيري، أحد خبراء الأمراض الجلدية، مؤخرا، أن النتوءات الموجودة على الأظافر تكشف عن حالة الإنسان الصحية.
ونقلت صحيفة "ميرو" البريطانية عن الدكتور روس بيري قوله إن الخطوط التي تظهر على الأظافر يمكن أن تشير إلى عدة مشكلات من النقص إلى الجفاف، وذلك نتيجة لحالة الجلد.
وأضاف بيري أن "العوامل الغذائية مثل نقص فيتامينات كفيتامين "أ"، أو إذا كان الجسم يعاني من انخفاض البروتين أو الكالسيوم، فقد تؤدي لظهور النتوءات، كما يمكن أن يؤدي نقص الحديد الشديد إلى ظهور النتوءات وتغيرات أخرى.
وتابع "عند وجود فرق واحد يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور".
وقال "الحواف العميقة الشديدة، وإن كانت نادرة، يمكن أن تكون أحد أعراض حالة طبية أكثر خطورة مثل أمراض الكلى وستحتاج إلى اختبارات طبية لتحديد ما سببها، ويمكن أن يكون مرض السكري السبب وراء ذلك".
وأكد أن لا داعي للقلق لأن العبث بالأظافر يمكن أن يسبب النتوءات.
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن "مشاكل الأظافر لا تنتج عادة عن أي شيء خطيروتشمل مشاكل الأظافر الأكثر شيوعا، الأظافر الهشة التي قد يتغير لونها أو شكلها".
ولكن إذا لاحظت أي تغييرات في الأظافر، فمن المهم طلب الرعاية الطبية.
ويحذر خبراء الصحة من ضرورة طلب العناية الطبية إذا "تغير شكل الظفر أو تغير لونه أو سقط ولا تعرف السبب".
ويوصي خبراء الصحة بزيارة الطبيب العام إذا أصبح الجلد المحيط بأظافرك مؤلمًا وأحمر اللون ومنتفخًا، وهو ما يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى في القدم، ويجب عليك رؤية طبيب الأقدام.