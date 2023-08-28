"جرس إنذار".. نتوءات الأظافر تنذر بمتاعب صحية

كشف الدكتور روس بيري، أحد خبراء الأمراض الجلدية، مؤخرا، أن النتوءات الموجودة على الأظافر تكشف عن حالة الإنسان الصحية.

ونقلت صحيفة "ميرو" البريطانية عن الدكتور روس بيري قوله إن الخطوط التي تظهر على الأظافر يمكن أن تشير إلى عدة مشكلات من النقص إلى الجفاف، وذلك نتيجة لحالة الجلد.

وأضاف بيري أن "العوامل الغذائية مثل نقص فيتامينات كفيتامين "أ"، أو إذا كان الجسم يعاني من انخفاض البروتين أو الكالسيوم، فقد تؤدي لظهور النتوءات، كما يمكن أن يؤدي نقص الحديد الشديد إلى ظهور النتوءات وتغيرات أخرى.

وتابع "عند وجود فرق واحد يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور".