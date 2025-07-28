هل تناول الطماطم مع الجبن يسبب مشاكل في الهضم؟

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المدونات الصحية مزاعم تفيد بأن تناول الطماطم مع الجبن قد يؤدي إلى مشكلات هضمية خطيرة، بل وذهب البعض إلى القول إنه مزيج "ضار". وقد أثارت هذه الادعاءات حالة من البلبلة، خصوصًا أن هذا الثنائي يُعد من أكثر التوليفات شهرة في الأطباق حول العالم.

فمن البيتزا المارغريتا الكلاسيكية إلى سلطة الكابريزي والساندويش الشهير، تعد الطماطم والجبن عنصرين أساسيين في العديد من الوصفات المحبوبة عالميًا، فهل هناك أساس علمي لهذه التحذيرات؟

يؤكد خبراء في مجال التغذية والصحة أن لا صحة لهذه المزاعم، إذ لا توجد أي أدلة علمية تشير إلى أن الجمع بين الطماطم والجبن سام أو ضار بالصحة. بل على العكس، هذا المزيج آمن ومحبذ لمعظم الأفراد. ومع ذلك، قد يشعر البعض بـانزعاجات هضمية خفيفة مثل الحموضة أو عسر الهضم عند تناول أطعمة غنية بالدهون (مثل الجبن) مع أطعمة حامضية (مثل الطماطم)، خصوصًا إذا كانوا يعانون أصلًا مشاكل في الجهاز الهضمي كارتجاع المريء.

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والسبب في ذلك يعود إلى أن حموضة الطماطم ودهون الجبن قد تُبطئ عملية الهضم أو تُهيّج بطانة المعدة لدى البعض، لكن هذا لا يعني أن الخليط ضار بشكل عام. الأمر يتعلق بـتحمل كل شخص على حدة، فما قد يزعج شخصًا، قد لا يؤثر إطلاقًا في آخر.

وينصح المتخصصون بمراقبة حجم الحصص وطريقة التحضير، مثل تقليل كمية الجبن أو استخدام صلصات طماطم أقل حموضة، لتقليل أي آثار محتملة.

أخيرا، رغم أن مزيج الطماطم والجبن قد لا يناسب الجميع، فإنه يُعد آمنًا ولذيذًا لمعظم الأشخاص. ويُجمع الخبراء على أن الاعتدال والاستماع إلى الجسم هما مفتاح التغذية الصحية.