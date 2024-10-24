بذور اليقطين.. أفضل صديق لصحة الرجل

عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية، يوصي الأطباء الرجال أن يعطوا أولوية لصحتهم في وقت مبكر، بدلًا من الانتظار حتى وقت لاحق في الحياة، من خلال إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة، وممارسة الرياضة، والحفاظ على نظام غذائي متوازن.

ومن بين الأطعمة الطبيعية التي تتمتع بفوائد صحية رائعة للرجل، هو بذور اليقطين، بحسب ما يؤكده خبراء في مجال الصحة لموقع NDTV Health.

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وتعتبر بذور اليقطين وجبة خفيفة لذيذة، ومليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد الرجال بشكل كبير.

ومن أبرز فوائدها:

تحسين صحة البروستاتا

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة الهند لعلوم المسالك البولية إلى أن تناول هذه البذور يمكن أن يساعد في تقوية غدة البروستاتا، وتعزيز وظيفة الهرمونات الصحية.

كما يمكن أن يُساعد تناول بذور اليقطين بانتظام في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، وهي حالة ترتبط بمشاكل التبول بسبب زيادة حجم البروستاتا.

تعزيز جودة الحيوانات المنوية

تحتوي بذور اليقطين على الزنك، وهو عنصر أساس لخصوبة الرجال، إذ يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة منه إلى تقليل جودة الحيوانات المنوية وحتى العقم، لذا فإن تضمين هذه البذور في النظام الغذائي قد يحسن من جودة الحيوانات المنوية، ويعزز مستويات التستوستيرون بفضل محتواها من مضادات الأكسدة.

مصدر رائع للبروتين النباتي

تحتوي على نحو 23.33 غرام من البروتين لكل 100 غرام. ويمكن إضافتها بسهولة إلى الوجبات أو الوجبات الخفيفة للحصول على دفعة غذائية غنية بالبروتين.

علاوة على ذلك، رغم المخاوف بشأن محتواها العالي من الزيوت، تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات والبذور بانتظام، بما في ذلك بذور اليقطين، لا يسهم في السمنة.

دعم القلب ومنع الالتهابات

تشمل الفوائد الإضافية لبذور اليقطين غناها بالمغنيسيوم والفوسفور، ما يدعم الأيض، ووظيفة القلب، ومستويات الطاقة العامة.

كما أنها تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، وتُعرف بأنها تعزز النوم وتقلل من الاكتئاب بفضل محتواها من التريبتوفان.