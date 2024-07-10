هل الخيار مفيد للبشرة؟.. إليك رأي الخبراء الصادم

لطالما ارتبط نبات الخيار بالعناية بالبشرة، بدءًا من العلاجات في مراكز خدمات العناية بالوجه وحتى حيل TikTok الرائجة. وتضمنت آخر صيحات تجميد الخيار للحصول على فوائد مزعومة للعناية بالبشرة، لكن الخبراء يحذرون من استخدامه على الوجه.

وبحسب تقرير نشره موقع health.com، يروج صانعو المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي للخيار المجمد كبديل طبيعي لمكعبات الثلج، مدعين أنه يوفر ترطيبًا معززًا وتأثيرًا تبريديًا. وقد أشادت إحداهن، في مقطع فيديو تمت مشاهدته على نطاق واسع، بقدرة الخيار على إضفاء بشرة "متوهجة وجميلة"، وسلطت الضوء على فوائده مثل تقليل الالتهاب.

لكن على الرغم من شعبيته، ينصح متخصصو العناية بالبشرة بعدم استخدام الخيار المجمد مباشرة على الوجه بسبب آثاره الضارة المحتملة. ويحذر كيم تشانغ، خبير التجميل في كلية "بايلور" للطب، من الالتهابات المحتملة والحساسية والجفاف، وحتى حروق الجليد التي قد يسببها وضع الخيار البارد مباشرة على الوجه.

وبينما يؤكد الدكتور جوشوا زيتشنر، من مستشفى "ماونت سيناي"، على خصائص الخيار المرطبة والإحساس بالتبريد بسبب محتواه العالي من الماء، إلا أنه يبين أن أي تأثيرات مؤقتة لشد الجلد تشبه تلك التي يتم تحقيقها باستخدام مكعبات الثلج.

وتضيف الدكتورة دوريس داي، الأستاذ المساعد السريري في كلية الطب بجامعة نيويورك، أنه على الرغم من أن الخيار يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، إلا أن فاعليته في العناية بالبشرة قد تكون محدودة؛ لأن الجلد قد لا يمتص هذه العناصر الغذائية بشكل فعال من دون آلية توصيل مناسبة.

علاوة على ذلك، فإن استخدام الخيار على الجلد يشكل مخاطر، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون أمراضاً جلدية حساسة مثل الأكزيما أو حب الشباب. ويحذر تشانغ من التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة الباردة، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجلد الموجودة.

ويؤكد داي أن ترك الخيار على الجلد لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى جفافه، وبالتالي سحب الرطوبة من البشرة عندما يجف الخيار. هناك أيضًا قلق بشأن التلوث البكتيري المحتمل، خاصة عند استخدامه بالقرب من المناطق الحساسة مثل العينين.

وفي ظل هذه المخاطر، يوصي الخبراء ببدائل أكثر أماناً للعناية بالبشرة، مثل مكعبات الوجه التقليدية المصنوعة من المعدن البارد أو الحجر، التي توفر فوائد تبريد مماثلة من دون التعرض لخطر تهيج الجلد أو الضرر المرتبط بالخيار.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الفوائد الغذائية للخيار، ينصح تشانغ بدمجها في النظام الغذائي بدلاً من استخدامها موضعياً على الجلد، إذ يوفر استهلاك الخيار أو دمجه في العصائر طريقة أكثر أمانًا وفاعلية لجني فوائده المضادة للأكسدة والمرطبة.