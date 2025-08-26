فقدان السمع والبصر قد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب

حذرت دراسة حديثة نشرتها جمعية القلب الأمريكية من أن الإعاقات الحسية، مثل فقدان السمع وضعف البصر، قد تزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب، خصوصاً لدى متوسطي وكبار السن.

وتابعت الدراسة أكثر من 11 ألف شخص في الصين تزيد أعمارهم على 45 عاماً، ولم يكن لديهم تاريخ سابق مع أمراض القلب.

أخبار ذات علاقة هل يشكّل النوم مع المروحة خطرا على صحة القلب؟

وأظهرت النتائج أن من يعانون ضعف البصر فقط معرضون لخطر أعلى بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب، بينما يرتفع هذا الخطر بنسبة 20% لدى من يعانون فقدان السمع فقط، ويصل إلى 35% عند من يجتمع لديهم فقدان السمع والبصر.

ويربط الباحثون هذه المخاطر بانخفاض النشاط البدني وصعوبات ممارسة الرياضة، إضافة إلى التأثيرات النفسية مثل القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية، فضلاً عن عوامل وراثية والتهابات مزمنة وتغيرات فسيولوجية مرتبطة بالتقدم في العمر.

وتُظهر الإحصاءات أن الخسارة الحسية آخذة بالانتشار عالمياً، إذ تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يعاني 2.5 مليار شخص من فقدان السمع بحلول عام 2050، في حين سيصاب نحو 895 مليون شخص بضعف البصر. وهو ما يفرض دمج الفحص المبكر والعلاج ضمن استراتيجيات الصحة العامة لتقليل مخاطر أمراض القلب.

أخبار ذات علاقة تأثير مفاجئ لحروق الشمس على "السمع"

يوصي الخبراء بإجراء فحوص دورية للسمع والرؤية، والتدخل المبكر باستخدام النظارات أو أجهزة السمع، إلى جانب تشجيع النشاط البدني والمشاركة الاجتماعية.

ويؤكد الخبراء ضرورة اعتبار الصحة الحسية جزءاً أساسياً من تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية، ما يساعد على تقليل احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتحسين جودة حياة كبار السن.