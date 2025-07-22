زيادة مقلقة في وفيات السرطان المرتبطة بالسمنة

كشفت دراسة علمية عن ارتفاع معدلات الوفاة بسبب أمراض السرطان المرتبطة بالسمنة في الولايات المتحدة بواقع ثلاثة أمثال منذ عام 1999.

ويقول الباحثون إن أعلى معدلات الوفاة كانت لدى النساء وكبار السن ومن ينحدرون من أصول أفريقية وأبناء السكان الأصليين وسكان المناطق الريفية.

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وتشير بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن السمنة تزيد مخاطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان تمثل نحو 40% من حالات الإصابة بالسرطان التي يتم تشخيصها كل عام في الولايات المتحدة.

وتشير البيانات إلى أن أنواع السرطان التي تتزايد احتمالات الإصابة بها بسبب السمنة هو سرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث وسرطان القولون والشرج، وسرطان البنكرياس، وسرطان الرحم، وسرطان المرارة، وسرطان المعدة وسرطان الكلى، وسرطان الكبد، وسرطان المبايض، وسرطان الغدة الدرقية والأورام السحائية في المخ، والأورام النقوية المتعددة في النخاع، وسرطان المريء.

واستخدم الفريق البحثي من المركز الطبي بجامعة هاكنساك ميريدان جيرسي شور الأمريكية بيانات تخص أكثر من 33 ألف حالة وفاة بسبب أمراض سرطان مرتبطة بالسمنة خلال الفترة من 1999 حتى 2020.

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وتوصلت الدراسة إلى تزايد معدلات الوفاة من أقل من أربع حالات إلى أكثر من 13 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

وأكد فريق الدراسة في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية، أن هذه النتائج تسلط الضوء على "ضرورة وضع استراتيجيات موجهة في مجال الصحة العامة مثل الفحص المبكر وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية لاسيما بالنسبة للفئات الأكثر تأثرا بهذه المشكلة".