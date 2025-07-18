الاستحمام بالماء البارد قبل النوم في الصيف.. هل هو مفيد؟

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مع ارتفاع درجات الحرارة وطول فترة النهار خلال فصل الصيف، يعاني الكثيرون من صعوبة في الحصول على نوم هادئ، خاصة في الليالي الحارة.
يحذر الدكتور مايكل بريوس، عالم النفس السريري وطبيب النوم، من بعض الممارسات الشائعة التي قد تؤثر سلبًا على جودة النوم في الصيف، لا سيما الاستحمام بالماء البارد قبل النوم.
وأوضح بريوس أن الاستحمام بالماء البارد يرفع معدل ضربات القلب ويحفز إفراز هرمونات التنبيه مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يؤدي إلى تنشيط الجسم بدلاً من تهدئته استعدادًا للنوم.
وأشار إلى أن طول فترة الضوء في الصيف يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، مما يصعب الدخول في حالة النوم العميق.
لذلك، نصح بريوس بالاستحمام بماء دافئ أو ساخن قبل النوم بنحو ساعة إلى ساعتين، حيث تساعد هذه الطريقة على رفع حرارة الجسم مؤقتًا، وعندما تنخفض حرارة الجسم بعدها، تحفز إفراز الميلاتونين الذي يعزز النوم.
كما شدد على ضرورة ضبط درجة حرارة غرفة النوم بين 18 و24 درجة مئوية لضمان بيئة مريحة للنوم خلال الصيف.
وأضاف بريوس عبر Today عدة نصائح أخرى لتحسين النوم الصيفي، منها:
ويعتبر النوم الجيد من أساسيات الصحة العامة، واتباع هذه الإرشادات يساعد على التغلب على صعوبات النوم المرتبطة بفصل الصيف والتمتع بنوم هانئ طوال الليل.