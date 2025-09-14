ارتفاع ضغط الدم في عمر السابعة يؤثر في القلب بعد سنوات

توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى أن قياس ضغط الدم لدى الأطفال في سن السابعة، قد يكشف عن مخاطر مبكرة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في مراحل لاحقة من الحياة.

ووفقًا للدراسة، فإن الأطفال الذين كانوا ضمن الفئة المئوية 90 إلى 94 لضغط الدم (مرتفع)، أو 95 فأعلى (ارتفاع ضغط دم واضح)، كانوا أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% للوفاة المبكرة نتيجة أمراض القلب، مقارنةً بأقرانهم الذين يتمتعون بضغط دم طبيعي.

وقالت عالمة الأوبئة أليكسا فريدمان من جامعة نورث وسترن وفقًا لـ"ساينس أليرت": "تفاجأنا عندما وجدنا أن ارتفاع ضغط الدم في الطفولة يمكن أن يكون له ارتباط طويل الأمد بمضاعفات خطيرة".

وشملت الدراسة بيانات 37,081 طفلًا وُلدوا بين عامي 1959 و1965، وتم قياس ضغط دمهم في عمر السابعة، ثم تتبعهم لاحقًا في أوائل الخمسينيات من العمر.

وخلال تلك الفترة، توفي نحو 500 شخص بسبب أمراض القلب، منهم من لم يكن يعاني ارتفاع ضغط الدم؛ ما يشير إلى أن حجم الخطر لا يزال نسبيًّا.

يُذكر أن ضغط الدم تم قياسه مرة واحدة فقط في الطفولة، دون تتبع مستمر؛ ما يقلل دقة النتائج.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين ضغط الدم المبكر وخطر الوفاة لاحقًا تستحق اهتمامًا بحثيًّا أوسع؛ ما يؤكد أهمية متابعة صحة القلب منذ الطفولة.

وقالت فريدمان: "ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة تستمر مدى الحياة، لذا من الضروري متابعة قراءات ضغط دم أطفالك بشكل منتظم".

وتشمل عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عدة أسباب، ولكن في الدراسة التي شملت 359 فردًا من عائلات متعددة الأطفال المشاركين، كانت النتائج متشابهة بين الأطفال من الخلفية العائلية ذاتها؛ ما يشير إلى أن ضغط الدم هو العامل الأساسي، وليس النظام الغذائي أو البيئة المحيطة.

وتهدف الدراسات المستقبلية إلى استكشاف عوامل إضافية قد تؤثر في خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل: صحة الفم، والعوامل الوراثية، بالإضافة إلى دراسة التأثيرات المبكرة لهذه العوامل.



