تناول الكيوي بشكل خاطئ يهدر فوائدها الصحية

إذا كنت لا تعتقد أن هناك أكثر من طريقة لتناول الكيوي، فأنت مخطئ. هل أنت من النوع الذي يقطع الكيوي إلى نصفين، ثم يستخرج اللب الأخضر باستخدام ملعقة؟ أو أنك تقشر الثمرة الحلوة واللاذعة قبل أن تتناولها؟.

فوفق صحيفة "ميرور" البريطانية، إذا كنت تأكل الفاكهة الغريبة بهذه الطريقة، فإنك حتمًا تتناولها بطريقة خاطئة، فقد زعم أحد الأطباء أنه إذا لم تتناولها بالطريقة "الصحيحة"، فإنك تفقد 50% من الألياف.

وفي إشارة إلى مقطع فيديو للممثلة جينا أورتيجا وهي تأكل الكيوي بقشرته، شارك الدكتور جوزيف سلهب، المعروف باسم "طبيب المعدة"، قائلًا: "إذا كنت تأكل الكيوي بقشرته فإنك في الواقع تحصل على 50% من الألياف وبعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الإضافية".

ومع ذلك، في مقطع الفيديو على تيك توك، قال الدكتور سلهب، وهو طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي، إنك بحاجة إلى "غسلها جيدًا لإزالة بعض تلك الشعيرات الصغيرة"، وإلا فقد يكون من غير الممتع تناولها، كما أوصى بتناولها عندما تكون "ناعمة" حتى يسهل تناولها.

وأقر بأن البعض قد يجد الأمر "غريبًا بعض الشيء"، وأوصى بتقطيع الكيوي إلى أقراص، لأن ذلك "أسهل كثيرًا في الأكل". وأضاف: "الكيوي مفيد لصحة أمعائك. فهو يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي. ويسمح للبكتيريا الجيدة بالنمو ويساعد في منع الإمساك".

ومن غير المستغرب أن فكرة تناول الكيوي بقشره لم تكن محل إعجاب الجميع، بغض النظر عن الفوائد الصحية المترتبة على تناوله. فقد قال أحد الأشخاص: "لا أستطيع، فالقشرة الزغبية تزعجني". ومع ذلك، أوصى الدكتور سلهب: "إن الكيوي الزغبي له سطح أكثر نعومة".

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن بعض الأشخاص من تناول الكيوي لأسباب تتعلق بالحساسية. وقال أحد الأشخاص: "يجعلني الكيوي أشعر بوخز في فمي، ولا أحبه. ولا أعتقد أنني أستطيع تناوله بقشرته. إنه أمر غريب للغاية، كما إنه يسبب حكة في شفتي في بعض الأحيان".

ولكن بالنسبة لبعض الناس، فإنهم يحبون الفكرة. قال أحد الأشخاص: "إن مذاقها أفضل بكثير مع القشرة"، بينما أضاف آخر: "نعم، لقد اعتقد الناس أنني مجنون. إنها لذيذة حقًا". وأضاف آخر: "لقد جربتها، لم يكن مذاقها قويًّا ولكن كان من الصعب مضغها. قد أضطر إلى تقطيعها إلى قطع أصغر".

ويقول الطبيب أيضًا إن بشرة الكيوي يمكن أن تكون رائعة لمظهرك الخارجي، وكذلك صحتك الداخلية. فهي تحتوي على كمية عالية من فيتامين E، الذي يستخدم في منتجات التجميل. ويزعمون أنه يمكن أن يكون له تأثير مضاد للشيخوخة على بشرتك ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على توهج صحي.