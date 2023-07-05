9 أطعمة ومشروبات عليك تجنبها في فصل الصيف
يتأثر جسم الإنسان بعدة عوامل؛ منها أصناف الطعام والشراب، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وذكر موقع " DoctorNDTV" أن خبراء الصحة يحذرون من تناول الأطعمة والمشروبات غير المناسبة للطقس، والتي يمكن أن تسبب الخمول أو الانزعاج عند الإنسان.
وحدد الموقع قائمة الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها خلال الصيف، وذلك على النحو التالي:
القهوة
يوصي الخبراء بتجنب أو تقليل استهلاك القهوة، والتي تؤدي إلى تجفيف الجسم، وتزيد من درجة حرارته، وقد تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.
المخللات
تحتوي المخللات على نسبة عالية جدًا من الصوديوم، والتي يمكن أن تؤدي أيضا إلى اجتفاف الجسم، كما أن تناول الكثير من المخللات في الصيف يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم.
الصودا
يتم استهلاك المشروبات الغازية المنكهة بشكل شعبي خلال فصل الصيف، وبالرغم من أنها قد تمنحك شعورًا بالانتعاش، إلا أنها غير صحية للغاية وتسبب الجفاف للجسم.
المشروبات الغازية لا تحتوي على نسبة عالية من السكر والمحتويات الأخرى غير الصحية فحسب، بل يمكن أن تجعل جسمك يجف بشكل أسرع، كما أن ارتفاع السكر يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية مزمنة مثل السكري والسمنة.
العصائر
بقدر ما تنعش العصائر أجسادنا، فإن الاكتفاء بشربها فقط يمكن أن يتسبب في تقليل تناول الألياف، لذا يفضل دائمًا تناول الفواكه والخضروات الطازجة كما هي، الأمر الذي لا يزيد من تناول العناصر الغذائية فحسب، بل يبقيك أيضًا في حالة شبع لفترة أطول.
الكحول
للكحول آثار سلبية عديدة، ويمكن أن يؤدي استهلاكها خلال الصيف إلى ظهور أعراض الجفاف المختلفة مثل الصداع وجفاف الفم، وزيادة حرارة الجسم، وزيادة التعرق.
كميات من الملح
الملح ضروري في وجباتنا اليومية، إلا أن استهلاكه بشكل مفرط له آثار سلبية مختلفة، إذ يمتص الماء من الجسم ويجعله يعاني من الجفاف، ما يتسبب بالإرهاق والدوار والتعب.
كما يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من الملح مشاكل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والانتفاخ وأمراض القلب.
عصير الحليب
يمكن أن يكون اللبن المخفوق مغريًا حقًا للشرب في الصيف، ومع ذلك، فإن اللبن المخفوق يحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يجعله يسبب الجفاف.
كما أن اللبن المخفوق مليء بالسعرات الحرارية غير الصحية، التي قد تسبب المزيد من المشكلات المزمنة المتعلقة بضغط الدم والقلب، مثل السكري والسمنة.
أطعمة مقلية
تسبب الأطعمة المقلية الجفاف الشديد للجسم، فهي تقلل مستويات الماء في الجسم، وقد تجعلك تشعر بالانتفاخ والإمساك.
الوجبات السريعة
على غرار الأطعمة المقلية، تعتبر الأطعمة السريعة غير صحية للغاية، فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي يزيد من جفاف الجسم، ما يجعلها غير مناسبة بشكل خاص لفصل الصيف.
المصدر: موقع " DoctorNDTV"