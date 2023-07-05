9 أطعمة ومشروبات عليك تجنبها في فصل الصيف

يتأثر جسم الإنسان بعدة عوامل؛ منها أصناف الطعام والشراب، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وذكر موقع " DoctorNDTV" أن خبراء الصحة يحذرون من تناول الأطعمة والمشروبات غير المناسبة للطقس، والتي يمكن أن تسبب الخمول أو الانزعاج عند الإنسان.

وحدد الموقع قائمة الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها خلال الصيف، وذلك على النحو التالي: