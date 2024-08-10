تعد اضطرابات القلق، التي تتميز بالتوتر الشديد والعصبية والخوف، من الحالات الصحية العقلية الشائعة. ومع ذلك، يمكن أن تظهر العديد من الحالات الطبية أعراضًا مشابهة لأعراض القلق، ما يؤدي إلى تشخيصات خاطئة محتملة.

وبحسب تقرير نشره موقع Health Line، يمكن أن تتداخل أعراض مثل خفقان القلب وضيق التنفس والتعب والدوار مع أعراض القلق، ما يجعل التشخيص الدقيق أمرًا بالغ الأهمية.

وقد استكشف التقرير عشر حالات طبية يمكن أن تحاكي أعراض القلق، وتسلط الضوء على الاختلافات الرئيسية للتشخيص الدقيق:

متلازمة تسارع معدل ضربات القلب الوضعي (POTS)

تتميز متلازمة تسارع معدل ضربات القلب الوضعي بزيادة ملحوظة في معدل ضربات القلب عند الوقوف، ما قد يؤدي إلى الدوار والدوخة وخفقان القلب. ويمكن أن تُخطئ هذه الأعراض في الاعتبار كأعراض للقلق أو نوبات الهلع.

لكن تتميز أعراض المرض بتحفزها بتغيرات الوضعية، وغالبًا ما يصاحبها الإغماء أو شبه الإغماء. ويمكن تأكيد التشخيص من خلال اختبار الطاولة المائل.

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تسارع نبض القلب الجيبي غير المناسب (IST)

يحدث تسارع نبض القلب الجيبي غير المناسب عندما يكون معدل ضربات القلب مرتفعًا بشكل غير طبيعي دون سبب واضح، ما يؤدي إلى الإحساس بسرعة ضربات القلب وخفقانها.

لكن يتميز المرض بارتفاع معدل ضربات القلب في أثناء الراحة بشكل مستمر دون انخفاضه مع الراحة. يمكن أن تساعد أجهزة المراقبة المحمولة في التمييز بين هذا النوع من المرض وتسارع القلب الناتج عن القلق.

الانتباذ البطاني الرحمي

الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة ينمو فيها نسيج مشابه للبطانة الداخلية للرحم في أماكن أخرى من الجسم، ما يسبب الألم وقد يؤدي إلى مشكلات في الخصوبة. وقد يُشَخَّص الانتباذ البطاني الرحمي بشكل خاطئ على أنه قلق أو متلازمة القولون العصبي أو دورات شهرية مؤلمة وثقيلة.

لكن غالبًا ما تكون الأعراض مرتبطة بالدورة الشهرية، وتشتمل على ألم حوضي شديد، وفترات ثقيلة. ويتطلب التشخيص عادةً إجراء الفحوص الحوضية والدراسات التصويرية.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)

تعتبر متلازمة المبيض المتعدد الكيسات اضطرابًا هرمونيًا يسبب تكبير المبايض مع أكياس صغيرة على الأطراف. وتعتبر اضطرابات القلق شائعة أيضًا بين الأفراد المصابين بهذه الحالة.

لكن تتميز المتلازمة بمستويات مرتفعة من التستوستيرون، والتي يمكن تحديدها من خلال اختبار الدم. تشمل الأعراض الأخرى للدورة الشهرية غير المنتظمة، ونمو الشعر الزائد، وحب الشباب، وزيادة الوزن.

مرض التهاب الأمعاء (IBD)

يشمل مرض التهاب الأمعاء، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، التهاب مزمن في الجهاز الهضمي. يمكن أن يحاكي أعراض القلق بسبب الألم البطني والتقلصات.

لكن تشمل أعراض التهاب الأمعاء أيضا الإسهال المزمن، ووجود الدم في البراز، وفقدان الوزن. ويمكن أن يتطلب التشخيص إجراء تنظير القولون والدراسات التصويرية.

فرط نشاط الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية المفرطة النشاط، عندما تنتج الغدة الدرقية كميات زائدة من الهرمونات، ما يسرع عملية الأيض. وتشمل الأعراض خفقان القلب والتوتر والتعرق، والتي يمكن أن تُخْلَط كأعراض للقلق.

لكن يتضمن فرط نشاط الغدة الدرقية أعراضًا بدنية مثل الرجفان وفقدان الوزن غير المبرر وعدم تحمل الحرارة وتضخم الغدة الدرقية. وتعد اختبارات الدم التي تقيس مستويات الهرمونات الدرقية أساسية للتشخيص.

قصور الغدة الكظرية

يحدث قصور الغدة الكظرية، بما في ذلك مرض أديسون، عندما لا تنتج الغدد الكظرية كمية كافية من الهرمونات، خاصة الكورتيزول. ويمكن أن يتسبب هذا في الإرهاق وضعف العضلات وانخفاض ضغط الدم، ما يحاكي أعراض القلق.

لكن يمكن أن يتسبب قصور الغدة الكظرية في رغبة الشخص في تناول الملح، وفقدان الوزن، وظهور تصبغ الجلد. تستخدم اختبارات الدم لقياس مستويات الكورتيزول للتشخيص.

التهاب الفقرات التصلبي

التهاب الفقرات التصلبي، أو مرض بيشترو، هو نوع من التهاب المفاصل الذي يؤثر أساسًا في العمود الفقري، ما يؤدي إلى ألم شديد ومزمن وتصلب. يمكن أن تسهم آلامه المزمنة والإرهاق في القلق.

لكن تشمل أعراض التهاب الفقرات التصلبي ألم الظهر والتصلب الذي يتحسن مع ممارسة الرياضة، ويزداد سوءًا مع الراحة. ويتضمن التشخيص الدراسات التصويرية والاختبارات الجينية.

مرض لايم

مرض لايم هو مرض معدي تسببه البكتيريا Borrelia burgdorferi وينتقل عبر لدغات القراد. يمكن أن يسبب التعب والصداع وصعوبات في التركيز، والتي يمكن أن يُخلط بينها وبين القلق أو الاكتئاب.

لكن غالبًا ما يظهر مرض لايم كطفح جلدي على شكل عين الثور، وآلام المفاصل، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. ويمكن أن تؤكد اختبارات الدم للأجسام المضادة لمرض لايم التشخيص.

الألم العضلي الليفي

الألم العضلي الليفي هو حالة مزمنة تتميز بألم عضلي هيكلي منتشر، وإرهاق، وحساسية في مناطق محددة. وغالبًا ما تتداخل مع أعراض القلق والاكتئاب.

لكن يؤثر الألم العضلي الليفي عادةً على نقاط حساسة محددة في الجسم، بالإضافة إلى التسبب في اضطرابات النوم وصعوبات في التفكير. ويتضمن التشخيص استبعاد الأسباب الأخرى واستخدام معايير محددة لتقييم مستويات الألم.

وبهذا، أكد التقرير أنه إذا شُخِّص إنسان باضطراب القلق مع شك بوجود حالة أخرى قد تكون السبب، فقد يكون من المناسب طلب رأي ثانٍ. وسواء كانت الحالة هي القلق أو حالة طبية أخرى، يمكن أن يحسن التشخيص الدقيق والعلاج من جودة الحياة، إذ إن التشخيص الصحيح هو الخطوة الأولى نحو الشعور بالتحسن.