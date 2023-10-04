"واشنطن بوست" عن متوسط عُمر الأمريكان: أزمة عميقة وانحدار صارخ

كشف تحقيق شامل أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن أزمة وصفتها بـ"العميقة والواسعة النطاق" في الولايات المتحدة، تتمثل بانخفاض متوسط العمر المتوقع للفرد، عازية ذلك إلى الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان، والتي أصبحت من الأسباب الرئيسة للوفاة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 64 عامًا.

أما ما يؤدي إلى تفاقم تلك المشكلة، فهو الفوارق الاقتصادية والسياسية والعنصرية في البلاد، وفق الصحيفة التي قالت: "رغم التقدم في التكنولوجيا والطب، إلا أن قضايا الفقر، والعنصرية، وعدم الثقة في نظام الرعاية الصحية، والأنظمة الغذائية، أعاقت التقدم في تحسين متوسط العمر المتوقع للفرد الأمريكي، وبالتالي تطور أزمة الوفيات على مدى عقود، مما يكشف عدم جاهزية نظام الرعاية الصحية".

وأضافت الصحيفة "أن الفجوة في متوسط العمر المتوقع بين المجتمعات الغنية والفقيرة آخذة في الاتساع، فالبلدات الصغيرة والمناطق الريفية، التي كانت ذات يوم أكثر صحة للبالغين، أصبحت الآن تشهد معدلات وفيات أعلى مقارنة بالمناطق الحضرية".

وأشارت إلى أنه "في الماضي، طغت قضايا مثل جرائم القتل، وإدمان المواد المخدرة، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى حد كبير، لكن الأمراض المزمنة تشكل الآن تهديدًا كبيرًا للصحة العامة غالبا ما تتم الاستهانة به".