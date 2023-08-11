تناول هذا المشروب يوميا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

النساء اللاتي يشربن صودا واحدة فقط يوميا، عرضة للإصابة بسرطان الكبد، هذا ما كشفته دراسة أجراها فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن.

ووفق الدراسة التي أجريت على حوالي 100000 امرأة أمريكية فوق سن الخمسين، تمت متابعتهن لأكثر من 20 عاما، أن النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة بنسبة 85% للإصابة بسرطان الكبد في ذلك الوقت مقارنة بالنساء اللواتي تناولن أقل من واحدة في الأسبوع.

كما كشفت الدراسة أن شرب الصودا يوميا يجعلهن أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68% مقارنة بشربها ثلاث مرات أو أقل في الشهر.

كما اكتشف الباحثون أن الخطر الإجمالي للوفاة لا يزال منخفضا للغاية - مع حوالي 150 حالة وفاة فقط من المرض في التجربة.

وأثارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Jama Network Open: "مخاوف العلماء من المحليات الشعبية "الأسبارتام" وارتباطها بتكوين الأورام.

ومن المعروف أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تحتوي على سعرات حرارية كبيرة والتي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وهذا كاف لخطر الإصابة بالسرطان وأمراض الكبد، وفق "ديل ميل".