خطأ شائع مع فرشاة الأسنان الكهربائية يدمّر اللثة والمينا (فيديو)

باتت فرشاة الأسنان الكهربائية بديلاً مفضلاً لدى غالبية الأشخاص حول العالم، لكن تبين أن كثيرين يستخدمونها بطريقة مؤذية.

فالأمر الذي قد يبدو بديهياً – تحريك الفرشاة كما نفعل مع اليدوية – تبيّن أنه خطأ يدمّر اللثة ويضعف المينا، بحسب ما جاء في صحيفة "هافينغتون بوست".

ووفقًا لخبراء شركة "Oral-B"، لا ينبغي تحريك رأس الفرشاة ذهابًا وإيابًا أو صعودًا وهبوطًا، بل يكفي وضع الرأس عند كل سن بزاوية 45° لمدة ثلاث ثوانٍ وتركه يقوم بالمهمة.

اختصاصية صحة الأسنان Krysta Ambruson أوضحت عبر فيديو على "تيك توك" أن الكثيرين يستخدمون الفرشاة الكهربائية كما لو كانت يدوية؛ ما قد يسبّب ضررًا أكثر من الفائدة. ونصحت بتمرير الرأس برفق على الأسنان واللثة دون أي فرك عنيف.

ويؤكد الخبراء أن "الفرك" القوي والضغط الزائد قد يؤديان إلى تآكل المينا وانحسار اللثة.

الأمر نفسه أكّدته شركة Philips المصنّعة للفرش، موضحة أن الضغط الشديد يجعل الشعيرات غير قادرة على أداء دورها في تنظيف ما بين الأسنان، بل يسبّب تهيّجًا دائمًا في اللثة تحت عنوان صريح: "لا تفرك".

ويجمع الخبراء على أنه مع الفرشاة الكهربائية، لا داعي للفرك ولا للحركات السريعة، فقط اترك الرأس يعمل بهدوء لتجنّب أضرار قد لا تُصلح لاحقاً.