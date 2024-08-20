حكة القدمين أثناء الحمل.. أعراض تنذر بمخاطر صحية

تشعر بعض النساء الحوامل بالحكة في أقدامهنّ أثناء فترة الحمل، وهو أمر شائع، لكنه قد يكون مزعجًا.

وتختلف أسباب هذه الحكة، فمنها ما يكون بسيطًا وغير ضار، بينما قد تشير حالات أخرى إلى مشكلات صحية أكثر تعقيدًا.

وأسباب حكة القدمين تشمل التغيرات الهرمونية التي تؤثر في حساسية الأعصاب، وتمدد الجلد وجفافه، بالإضافة إلى حالات جلدية مثل الصدفية وحالة نادرة تُعرف بـ"ركود الصفراء".

وتقول الدكتورة سيندي ديوك، خبيرة في الأمراض الجلدية، إن التغيرات الهرمونية قد تجعل الأعصاب أكثر حساسية، مما يؤدي إلى الحكة. كما يسبب تمدد الجلد خلال الحمل جفافًا يمكن أن يؤدي إلى الحكة.

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وفي حالات نادرة، قد تكون الحكة ناتجة عن الصدفية أو حالة "ركود الصفراء" التي تؤثر في الكبد وتؤدي إلى تراكم الصفراء في الدم، مما يسبب حكة شديدة في القدمين واليدين.

والـ"ركود الصفراء" هو حالة خطيرة قد تؤدي إلى مضاعفات على صحة الجنين، إذا لم تُعَالَج بشكل صحيح.

وتوصي الدكتورة تاميكا كروس باستخدام علاجات منزلية مثل نقع القدمين في الماء البارد وتطبيق المرطبات.

وإذا استمرت الحكة، أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل البول الداكن، يجب استشارة الطبيب فورًا.