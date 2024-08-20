قال هانس كلوجه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم الثلاثاء، إن جدري القردة، بغض النظر عما إذا كان من السلالة الجديدة أو القديمة، ليس وباء جديدا مثل كوفيد، إذ إن السلطات تعرف كيفية السيطرة على انتشاره.

وأضاف كلوجه في مؤتمر صحفي "يمكننا، بل يجب علينا، أن نتصدى لمرض جدري القردة معا".

وأردف قائلا "هل سنختار إذن أن نشغل الأنظمة للسيطرة على جدري القردة والقضاء عليه على الصعيد العالمي؟ أم سندخل في دورة أخرى من الذعر والإهمال؟ إن كيفية تصدينا الآن، وفي السنوات المقبلة ستكون بمثابة اختبار حاسم لأوروبا والعالم".

جدري القردة هو عدوى فيروسية تتسبب في ظهور بثور مليئة بالقيح، وتشبه أعراضه أعراض الإنفلونزا، عادة ما تكون الأعراض خفيفة، لكن في بعض الحالات قد تكون مميتة.

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وقد أثارت السلالة الفرعية 1 من جدري القردة قلقاً عالمياً؛ لأنها تبدو أكثر انتشاراً عبر الاتصال الروتيني عن قرب.

في الأسبوع الماضي، تأكدت إصابة واحدة بهذه السلالة الجديدة في السويد، وكانت مرتبطة بتفشي المرض المتزايد في أفريقيا.

وأشار هانس إلى أن التركيز على السلالة الفرعية 1 الجديدة يمنح أوروبا فرصة لإعادة توجيه الاهتمام إلى السلالة الفرعية 2 الأقل خطورة، مما يتطلب تقديم نصائح ومراقبة أفضل في مجال الصحة العامة.

وأضاف أن نحو 100 إصابة جديدة بالسلالة الفرعية 2 تُسجل تقريبا حاليا كل شهر في أوروبا.