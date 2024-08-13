تعد فترة الحمل وقتًا للحذر والاهتمام بصحة الأم والجنين؛ مما يثير تساؤلات حول الأمان في العديد من الأنشطة، بما في ذلك صبغ الشعر.

وبهذا الخصوص توضح الدكتورة سالينا زانوتي، أخصائية أمراض النساء والتوليد، لموقع مستشفى"كليفلاند" الصحي، أنه لا توجد بيانات كافية حول تأثير صبغات الشعر على الحمل.

رغم أن الأبحاث لم تثبت وجود مخاطر كبيرة، إلا أن الجلد يعتبر حاجزًا قويًا، ويمتص كميات ضئيلة من المواد الكيميائية.

وهنا بعض النصائح لصبغ الشعر بأمان أثناء فترة الحمل:

انتظري حتى الثلث الثاني

يُفضل تأجيل صبغ الشعر حتى الأسبوع الثالث عشر من الحمل لتقليل المخاطر.



اختاري تقنيات آمنة

استخدمي تقنيات لا تلامس فروة الرأس مثل البالياج أو خصلات الهايلايت.

أخبار ذات علاقة أفضل طريقة للتعامل مع تغيرات جسدك عند الحمل

اختاري الصبغات المؤقتة

قد تكون الصبغات المؤقتة خيارًا أفضل لتقليل التعرض للمواد الكيميائية، ويجب اختيار صبغات خالية من الأمونيا أو بيروكسيد، أو الصبغات الطبيعية.

توخي الحذر مع الحالات الجلدية

إذا كنت تعانين من حالات جلدية مثل الإكزيما، استشيري طبيبك قبل صبغ شعرك أثناء الحمل.

احصلي على تهوية جيدة

لتقليل التعرض للمواد الكيميائية أثناء عملية الصبغ، احرصي على الحصول على تهوية جيدة، كالجلوس أمام الشباك.