إلى الأمهات الجدد.. احذرن 5 مخاطر صحية

عند عودة الأمهات الجُدد إلى منازلهن مع أطفالهن، يعتقدن غالبًا أنهن مستعدات لكل شيء بعد تسعة أشهر من الحمل.

ولكن هناك الكثير من المشكلات الصحية التي قد تواجهها الأمهات بعد الولادة، ومن الضروري أن يقدم الشركاء الدعم المناسب للأم الجديدة والاهتمام بصحتها.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليكم خمسة مخاطر صحية شائعة يجب الحذر منها:

1-اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة هو حالة صحية عقلية تؤثر على كثير من الأمهات الجدد، ويتضمن مشاعر الحزن والقلق والتعب.

ويمكن أن يتداخل مع قدرة الأم على رعاية طفلها ونفسها، ويحدث عادة بعد بضعة أسابيع من الولادة، ولكنه قد يبدأ في وقت لاحق.

ومن الضروري التعرف على العلامات المبكرة مثل الحزن، فقدان الاهتمام بالأنشطة، صعوبة الترابط مع الطفل، وأفكار إيذاء الطفل أو النفس.

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2- تحديات الرضاعة الطبيعية

على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية عملية طبيعية، إلا أنها قد تكون مليئة بالتحديات مثل مشاكل الإغلاق، الألم في الحلمة، التهاب الضرع، وانخفاض إمدادات الحليب.

3- نزيف ما بعد الولادة

نزيف ما بعد الولادة هو حالة طارئة تحدث بسبب النزيف الحاد بعد الولادة، ويمكن أن يحدث خلال الـ24 ساعة الأولى أو حتى 12 أسبوعًا بعد الولادة.

وتشمل الأعراض النزيف الشديد، الدوخة، سرعة ضربات القلب، وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

4- اضطرابات قاع الحوض

بعد الولادة، قد تعاني الأم من ضعف عضلات قاع الحوض ما يسبب تسرب البول، والشعور بالثقل، وصعوبة حركات الأمعاء.

5- التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة

يعد التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة حالة نادرة يظهر فيها التهاب في الغدة الدرقية خلال السنة الأولى بعد الولادة.

وتشمل المراحل الثلاث لهذه الحالة زيادة إفراز الهرمونات (فرط نشاط الغدة الدرقية)، انخفاض إفراز الهرمونات (قصور الغدة الدرقية)، والعودة إلى الحالة الطبيعية.

ومن الضروري أن تكون الأمهات الجدد على دراية بهذه القضايا الصحية، وأن يعطين الأولوية لصحتهن.

ويمكن أن يساعد الكشف المبكر والعلاج المناسب في التغلب على هذه التحديات وضمان تجربة صحية وسعيدة بعد الولادة.