تورم الكاحلين يكشف عن مرض خطير يهدد حياتك

يُعد تورم الكاحلين والساقين من الأعراض الشائعة التي غالبًا ما يتم تجاهلها، رغم أنه قد يكون مؤشرًا رئيسيًّا على فشل عضلة القلب، وهو حالة خطيرة قد تهدد الحياة.

وبحسب مؤسسة القلب البريطانية (BHF) وخدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، فإن احتباس السوائل أو ما يُعرف طبيًّا بـ"الوذمة" يُعد من أكثر علامات فشل القلب شيوعًا.

ويحدث فشل القلب عندما يصبح القلب غير قادر على ضخ الدم بفعالية إلى أنحاء الجسم، إما بسبب ضعفه أو تيبسه. وعلى الرغم من أن هذه الحالة طويلة الأمد وتميل إلى التدهور مع مرور الوقت، إلا أن أعراضها يمكن التحكم بها بالعلاج المناسب.

ويحدث تراكم السوائل في الأطراف السفلية نتيجة عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال، ما يرفع ضغط الدم داخل الأوردة، ويدفع السوائل إلى الأنسجة المحيطة. وتظهر الأعراض على شكل انتفاخ وألم في الكاحلين أو القدمين، جلد مشدود أو لامع، صلابة، وظهور علامات ضغط عند لمس الجلد.

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وتستخدم مؤسسة القلب البريطانية تصنيف جمعية القلب بنيويورك (NYHA) لتقييم حدة الأعراض وتوجيه خطة العلاج. ويعتمد هذا التصنيف على قدرة الشخص الجسدية ومدى تأثير الأعراض مثل التعب، ضيق التنفس، وخفقان القلب.

ويؤكد الخبراء أن التورم قد يتحسن صباحًا، لكنه غالبًا ما يزداد سوءًا في نهاية اليوم. وتشمل الأسباب الأخرى للوذمة الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، تناول كميات كبيرة من الملح، زيادة الوزن، الحمل، بعض الأدوية، مشاكل في الكلى أو الكبد، أو الإصابات.

بالإضافة إلى التورم، قد تشمل أعراض فشل القلب الأخرى السعال المزمن، الصفير، انتفاخ البطن، فقدان الشهية، تغيّرات في الوزن، اضطراب ضربات القلب، الارتباك، الشعور بالدوار، أو الاكتئاب والقلق.

وتوصي NHS بزيارة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة أو متفاقمة، حيث إن كشف المبكر والتدخل العلاجي قد يساعدان بشكل كبير في تحسين جودة الحياة وإبطاء تطور المرض.

