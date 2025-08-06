رغم "السمعة السيئة".. 3 فوائد صحية مفاجئة للبطاطا

تتمتع البطاطا بسمعة سيئة، بسبب استهلاكها غالبًا إما مقلية أو على شكل رقائق مليئة بالزيوت. لكن عندما تُحضَّر بطريقة صحية، مثل السلق أو الشوي أو الخَبز دون إضافة كميات كبيرة من الملح أو الدهون، فيمكن أن تقدم البطاطا فوائد صحية مفاجئة.

وبحسب موقع "توداي" تشير الأبحاث إلى أن تناول حبة بطاطا متوسطة الحجم يوميًا لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السكري، بل يحسِّن من جودة النظام الغذائي العام.

إليك 3 فوائد مثبتة علميًا للبطاطا:

1. غنية بالبوتاسيوم

توفر حبة بطاطا متوسطة الحجم حوالي 620 ملغ من البوتاسيوم، أي نحو 18٪ من الاحتياج اليومي، وهو أكثر مما تحتويه الموزة. ويلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم.

وأظهرت دراسة أُجريت عام 2020 في جامعة ولاية بنسلفانيا أن الأشخاص الذين تناولوا البطاطا يوميًا كانت مستويات البوتاسيوم لديهم أعلى مقارنةً بمن تناولوا الحبوب المكررة.

2. مصدر جيد للألياف

عند تناولها مع القشرة، تحتوي البطاطا البيضاء على 2 إلى 4 غرامات من الألياف، بنوعيها القابلة وغير القابلة للذوبان. تساعد هذه الألياف في دعم صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم عملية الهضم، وقد تُساهم في تحسين مستويات الكوليسترول.

3. غنية بفيتامين C

تحتوي البطاطا على 20–40 ملغ من فيتامين C في الحصة الواحدة، أي ما يقارب نصف الاحتياج اليومي. ويُعد فيتامين C من مضادات الأكسدة القوية التي تعزز المناعة، وتدعم إنتاج الكولاجين، وقد تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

باختصار، يمكن أن تكون البطاطا خيارًا غذائيًا مغذيًا ضمن نظام متوازن، فقط تجنّب قليها، بحسب ما يشدد عليه خبراء التغذية.





