هذا ما يفعله التدخين بالأم والطفل أثناء الحمل

حذر علماء من تعرض المدخنات أثناء الحمل للولادة المبكرة بنسبة 2.6 مرة مقارنة بغير المدخنات.

كما أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية النساء الحوامل بعدم شرب أكثر من 200 مغ من الكافيين يوميا، أي ما يعادل كوبين من القهوة أو الشاي سريع التحضير.

ويجب عليهن أيضا التوقف عن التدخين، لأن شرب كميات كبيرة من الكافيين والتدخين يرتبطان بزيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل والولادة المبكرة وتقييد نمو الجنين.

وتوصلت دراسة إلى أن النساء اللائي يدخن أثناء الحمل كن أكثر عرضة للولادة المبكرة بثلاث مرات تقريبا مقارنة بغير المدخنات، أي أكثر من ضعف التقدير السابق، وأن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف لأن يكونوا أصغر حجما مقارنة بعمر الحمل، ما يعرضهم لخطر حدوث مضاعفات خطيرة بما في ذلك صعوبات التنفس والالتهابات.

وووفق الدراسة التي نُشرت في مجلة International Journal of Epidemiology. فانه عندما تنتقل سموم التدخين عبر مجرى الدم إلى الطفل، فإنه يعاني من صعوبة الحصول على الأكسجين. وعندما يحدث هذا فإنه يؤثر على نموه، ويرتبط بالولادة المبكرة بوزن منخفض.