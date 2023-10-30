ما علاقة اصفرار وسادتك بصحتك؟

كثيرًا ما نلاحظ بقعًا صفراء على أغطية السرير أو الوسائد، والتي يصعب إزالتها بمسحوق الغسيل.

وبهذا الخصوص يقول خبراء لصحيفة "ميرور" البريطانية إن اصفرار الوسائد قد يكون مرتبطًا بالصحة، مشيرين إلى أن الرجال أكثر عرضة لمواجهته من النساء، وذلك بسبب عاداتهم.

ويوضح الخبراء أن اصفرار الوسادة يعود لعدة عوامل، أبرزها تراكم العرق وزيوت الجسم وعث الغبار، بالإضاقة إلى عدم غسل الوجه والشعر جيدًا من منتجات العناية الشخصية، كشمع الشعر ومنتجات التصفيف.

ويشير الخبراء إلى أن اصفرار الوسائد قد يَحدث لأسباب صحية منها التغيرات الهرمونية التي تلعب دورًا أساسيًّا بتغير لون إفرازات الجسم؛ فالاختلافات في تركيبة العرق والزيت الذي يفرزه الجلد يمكن أن يؤثر على معدلات التصبغ.

وأكد الخبراء أن الطريقة الفضلى للتخلص من تلك البقع تكمن بوضع الوسائد تحت أشعة الشمس لبضع ساعات؛ ما يسهم في تبييضها وإنعاشها، كما يمكن تنظيفها من خلال فركها بعصير الليمون أو صودا الخبز.