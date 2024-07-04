هذه هي الطريقة الصحيحة لشرب الماء

يعد الماء أساسيًا لكل وظيفة فيزيولوجية في جسم الإنسان، حيث يساعد على تنظيم درجة حرارته، وتليين المفاصل، وتحسين الهضم، وتوصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا، وطرد السموم.

وتختلف كمية الماء المطلوبة بحسب العمر والجنس ومستوى النشاط والمناخ، ويُنصح البالغون بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًّا.

لتحقيق الهدف في شرب الماء طوال اليوم، يُنصح بتناوله بانتظام بدلاً من كميات كبيرة دفعة واحدة.

ويمكن بداية اليوم بكوب من الماء وشربه بشكل منتظم للحفاظ على ترطيب البشرة، مع زيادة الكمية في الطقس الحار أو أثناء ممارسة النشاط البدني.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي العادات الشائعة لشرب الماء الموصى بها:

شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام لتعزيز الهضم وتقليل الإفراط في تناول الطعام.

شرب الماء خلال تناول الطعام للمساعدة في مضغ الطعام والهضم.

تناول الماء بعد الوجبات لتسهيل امتصاص العناصر الغذائية ومنع الجفاف بعد الهضم.

شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ لترطيب الجسم.

الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني لتعويض السوائل المفقودة.

ينبغي أن يكون الماء خيارك الأول للترطيب، إذ يسهم في الحفاظ على الصحة العامة دون إضافة سعرات حرارية غير ضرورية أو مواد كيميائية ضارة.

ويحسن الترطيب المناسب من القدرة على التحمل والأداء البدني، ويؤثر بشكل إيجابي على وظائف الدماغ والوضوح الذهني، ما يقلل من التعب والتشنجات، ويعزز من مرونة الجلد.