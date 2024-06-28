للرجال فوق 40 عامًا.. احذروا هذه الأنواع من السرطانات

مع تقدم الرجال في السن، تزداد مخاطر إصابتهم بأنواع مختلفة من السرطان بشكل كبير. ومن الأهمية بمكان أن يكون الرجال، الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، على دراية بأنواع السرطان الأكثر شيوعًا التي تؤثر عليهم، وأن يفهموا التدابير الوقائية، وأن يدركوا أهمية الكشف المبكر.

ومن بين أكثر أنواع السرطان إصابة بعد الأربعين، سرطان البروستات، وهو السرطان الأكثر شيوعًا بين الرجال، خاصةً من هم فوق سن الخمسين. وغالبًا ما ينمو ببطء حول غدة البروستات ثم ينتشر بسرعة.

سرطان الرئة: هو السبب الرئيس لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم. ويعتبر التدخين عامل الخطر الأساس، ولكن يمكن لغير المدخنين أيضًا أن يصابوا بسرطان الرئة بسبب عوامل مثل التدخين السلبي، والتعرض لبعض المواد الكيميائية.

ويوصى باستخدام جرعة مخفضة من الأشعة المقطعية للكشف المبكر عليه عند الأفراد المعرضين لمخاطر عالية.

سرطان القولون والمستقيم: وفقًا للدكتور دينيش سيتغ رئيس قسم الأورام في مستشفى أندروميدا للسرطان في سونيبات، يتم تشخيص سرطان القولون والمستقيم عادةً لدى الرجال فوق سن الخمسين. يمكن للفحوصات المنتظمة، بما في ذلك تنظير القولون، الكشف عن الأورام الحميدة قبل السرطانية والسرطان في مرحلة مبكرة، مما يحسن بشكل كبير معدلات البقاء على قيد الحياة.

إستراتيجيات الوقاية

الوقاية هي خط الدفاع الأول ضد السرطان، يجب على الرجال فوق سن الأربعين اتباع ما يلي: الإقلاع عن التدخين، فهو السبب الرئيس للعديد من أنواع السرطان.

النظام الغذائي الصحي: إن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة يمكن أن يدعم الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة النشاط البدني بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

الإقلاع عن الكحول: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا توجد كمية من الكحول ضمن الحدود الآمنة. وبما أن استهلاك الكحول يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، فمن المستحسن الإقلاع عنه على الفور.

الحماية من الشمس: إن استخدام واقي الشمس، وارتداء ملابس واقية، قد يخففان من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد.

أهمية الكشف المبكر

يجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا الالتزام بجداول الفحص المنتظمة على النحو الموصى به من قبل مقدمي الرعاية الصحية. بالنسبة للرجال فوق سن الأربعين، فإن اتخاذ إجراءات استباقية فيما يتعلق بالصحة أمر بالغ الأهمية. إن فهم الأنواع الشائعة من السرطان، واتخاذ التدابير الوقائية، وإعطاء الأولوية للكشف المبكر، أمور يمكنها أن تحسّن النتائج بشكل كبير. إن الفحوصات المنتظمة، ونمط الحياة الصحي، هما مفتاح الحد من خطر الإصابة بالسرطان والكشف عنه مبكرًا.