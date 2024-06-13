5 عادات تسرّع عملية فقدان الوزن

يعدّ تحقيق الوزن المثالي والحفاظ عليه تحديا يتطلب التزامًا دائمًا بتبني عادات صحية مُستدامة، بدلاً من اللجوء إلى تغييرات مفاجئة.

وتعتبر التغييرات الصغيرة والقابلة للتطبيق في الحياة اليومية، أساسية للوصول إلى أهداف فقدان الوزن بشكل تدريجي ومستمر.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليك 5 عادات يمكن أن تساعدك في فقدان الوزن بشكل أسرع:

زيادة الحركة اليومية

يمكنك دمج الأنشطة البسيطة في روتينك اليومي مثل صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد، والمشي أثناء استراحة الغداء، والوقوف أثناء العمل، لزيادة صرف السعرات الحرارية اليومية.

التخطيط وإعداد الوجبات

يمكن للتخطيط وإعداد وجباتك مسبقا، أن يمنعك من الأكل المتسرع، كما إنه يساعدك في اتخاذ خيارات غذائية صحية.