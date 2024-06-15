"إلا الحماقة أعيت من يداويها".. داء قد يؤشر لمشاكل صحية أكثر خطورة

قال أطباء متخصصون إن الحماقة، التي غالبًا ما يتم تجاهلها باعتبارها إزعاجًا بسيطًا، قد تشير في بعض الأحيان إلى حالات صحية كامنة أكثر خطورة.

وفي حين أن الحوادث العرضية أمر طبيعي، فإن تصاعد وتيرة الحماقة - مثل الحوادث المتكررة أو الصعوبة المكتشفة حديثًا في أداء المهام الروتينية - قد تستدعي العناية الطبية.

وبحسب تقرير نشره موقع "huffpost"، يسلّط مدير قسم الأعصاب في منظمة نورثويل الصحية في الولايات المتحدة، الدكتور أليساندرو دي روكو، الضوء على العديد من الحالات التي يمكن أن تساهم بزيادة الحماقة، بما في ذلك الاضطرابات العصبية كمرض باركنسون، والزهايمر، وأمراض الأعصاب الطرفية.

إثارة القلق

وتؤكد عالمة النفس العصبي سنام حفيظ، أنه رغم شيوع الحماقة العرضية، إلا أن الزيادة المفاجئة في الحوادث أو الإصابات يمكن أن تشير إلى شيء أكثر إثارة للقلق.

وتقترح استشارة الطبيب إذا أصبحت مثل هذه الحوادث متكررة، لأنها قد تشير إلى مشكلة طبية أساسية تتطلب التقييم.

علاوة على ذلك، يشير الدكتور دي روكو إلى أن التغيرات في المهارات الحركية، مثل صعوبة المهام اليدوية أو السقوط غير المبرر، يمكن أن تكون مؤشرًا على التغيرات العصبية، مشددًا على أهمية عدم استبعاد الحماقة الجديدة التي تتطور بسرعة، مما يشير إلى أنه يجب أن يؤدي إلى إجراء تقييم طبي لاستبعاد المشكلات الصحية الخطيرة المحتملة.

من جهته، يوضح طبيب الأعصاب في معهد أورلاندو لعلم الأعصاب الصحي، الدكتور أمبارو جوتيريز، أنه لا ينبغي تجاهل الحماقة المستمرة التي تتعارض مع الأنشطة اليومية، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الصداع أو الضعف أو تغيرات في الرؤية.

وينصح بأن مثل هذه الأعراض تتطلب عناية طبية فورية لتقييم الأسباب العصبية المحتملة، وفق جوتيريز.