6 خطوات لحماية بشرة كبار السن من أضرار الصيف

مع التقدم في العمر، تزداد حساسية البشرة لأشعة الشمس، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بمشكلات جلدية، أبرزها سرطان الجلد.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبرز الحاجة إلى اتباع روتين عناية خاص بالبشرة يوفّر الحماية من الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس ويسهم في الحفاظ على صحة الجلد.

وبحسب موقع Saint Simoenos، فيما يلي أبرز النصائح التي يُوصى باتباعها:

الحفاظ على الترطيب

تقل قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة مع التقدم في السن، لذلك يُنصح بشرب كميات كافية من الماء يوميا، خاصة في الأيام الحارة. كما يمكن تناول أطعمة غنية بالماء، مثل البطيخ والخيار والكرفس، لدعم الترطيب الداخلي للجسم.

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استخدام واقي الشمس بانتظام

يُنصح باستخدام واقٍ من الشمس واسع الطيف بعامل حماية لا يقل عن 50، مع إعادة تطبيقه كل 90 دقيقة أثناء التعرض للشمس. ويساعد ذلك في الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس

البقاء في الظل وارتداء قبعة عريضة الحواف ونظارات شمسية يمكن أن يحمي من أضرار الشمس. كما يُفضل اختيار أماكن مظللة عند التواجد في الخارج لفترات طويلة.

ترطيب البشرة يوميا

يسهم استخدام كريم أو لوشن مرطب في منع جفاف الجلد، ويُفضل اختيار منتجات تحتوي على عامل حماية من الشمس. أما أصحاب البشرة الحساسة، فيُوصى باستخدام مرطبات لطيفة مخصصة للوجه.

الحذر من تأثيرات الأدوية

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قد تزيد بعض الأدوية من حساسية الجلد للشمس؛ ما يؤدي إلى الحروق أو التورم. من المهم مراجعة الطبيب أو الصيدلي حول تأثيرات الأدوية، وقراءة التعليمات المرفقة معها.

الحماية من الحشرات

لدغات الحشرات قد تُسبب التهابات وندوبا، خاصة عند الحك المفرط. وللوقاية، يُنصح بارتداء ملابس تغطي الجسم، واستخدام طارد حشرات آمن قبل الخروج.

واتباع هذه الخطوات البسيطة يُساعد كبار السن على الاستمتاع بأجواء الصيف مع الحفاظ على بشرتهم من التلف والجفاف والمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس.