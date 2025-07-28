هذه الفئات معرضة لخطر الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

قد تسبب العدوى الفيروسية التهابًا في الكبد، وهي حالة تظهر من خلال أعراض مثل البول الداكن، واليرقان، والتعب، وألم البطن.

ويختلف نمط المرض بين الحاد والمزمن، اعتمادًا على نوع الفيروس. ومع ذلك، توجد فئات معينة من الأشخاص تُعد أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي.

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، شارك الدكتور جورداس شودري، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي وعلوم الكبد والمرارة في معهد فورتيس التذكاري للأبحاث في جوروجرام، الأشخاص الذين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب الكبد.

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المتخصصون في الرعاية الصحية

يواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء والممرضات وفنيو المختبرات، التعرض المهني للدم الملوث وسوائل الجسم.

مرضى غسيل الكلى

قد يكون المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى لفترة طويلة معرضين للخطر، خاصة إذا كانت ممارسات مكافحة العدوى غير كافية.

المرضى الذين تلقوا نقل الدم

يجب على أي شخص تلقى نقل دم أو عملية زرع أعضاء قبل عام 1992 أن يفكر في إجراء الاختبار، حيث أصبح فحص الدم لالتهاب الكبد B و C أكثر صرامة بعد ذلك الوقت.

حديثو الولادة

يمكن أن يصاب الأطفال حديثو الولادة لأمهات مصابات بفيروس التهاب الكبد B بالفيروس أثناء الولادة إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

غالبًا ما يتشارك الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في طرق انتقال مشتركة وقد يصابون أيضًا بفيروس التهاب الكبد B أو C.

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الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع مرضى التهاب الكبد

قد يكون الأشخاص الذين يتواصلون مع مرضى التهاب الكبد الفيروسي B أو C معرضين للخطر أيضًا من خلال العناصر المشتركة مثل شفرات الحلاقة أو فرشاة الأسنان التي يمكن أن تحمل كميات مجهرية من الدم.

الأشخاص الذين يحقنون المخدرات

يتعرض الأشخاص الذين يحقنون المخدرات أو يتشاركون الإبر لخطر أكبر بكثير للإصابة بفيروس التهاب الكبد B و C بسبب تلوث الدم المحتمل.