يمكن أن يكون الحمل في أشهر الصيف تحديًا إضافيًّا؛ بسبب الحرارة والظروف الجوية، ولكن يوجد طرائق لتخفيف المشكلات الشائعة.

وحسب موقع "The Bump"، فيما يأتي بعض النصائح ستساعدك على تجاوز مخاطر الصيف على صحتك:

الماء ثم الماء

لضمان ترطيب الجسم، اشربي بين 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًّا؛ ففي فصل الصيف قد تحتاجين إلى زيادة كمية السوائل لتعويض فقدانها بسبب العرق.

رفع القدمين

لتخفيف التورم، ارفعي قدميك بين الحين والآخر، وتجنبي الوقوف أو الجلوس مدة طويلة، وتجنبي تناول الملح الزائد، وارتدي أحذية داعمة.

السباحة

استخدمي السباحة لتبريد جسمك وتخفيف الضغط على أعضائك الداخلية، وتجنبي الأنشطة الخارجية خلال أوقات الذروة، واستخدمي مكيف الهواء والمراوح لتبريد المكان الذي تجلسين به.

ملابس مريحة وقابلة للتنفس

اختاري ملابس فضفاضة وخفيفة اللون لتقليل الاحتكاك والعرق، واستخدمي بودرة الأطفال لتقليل الاحتكاك في المناطق المعرضة.

أخبار ذات علاقة لماذا يتغير مذاق الأطعمة أثناء الحمل؟

الاستراحة والتغذية الجيدة

احرصي على الحصول على قسط كافٍ من الراحة وقيلولة إذا لزم الأمر، وتناولي وجبات صغيرة ومتكررة؛ للحفاظ على مستوى الطاقة.

حماية البشرة من الشمس

استخدمي واقيًا من الشمس بعامل حماية 30 أو أعلى لحماية بشرتك من البقع الداكنة الناتجة عن الحمل، وتجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال أوقات الذروة.