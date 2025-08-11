نصف كوب من السكر يوميا.. مؤثرة شهيرة تواجه العلم والأطباء

أثارت مؤثرة متخصصة في مجال الصحة تدعى ليان راتكليف، المعروفة عبر الإنترنت باسم "فريلي ذا باناناجيرل"، جدلاً واسعًا بسبب ترويجها لاستهلاك السكر بكميات كبيرة واعتباره صحيًا.

وتمتلك راتكليف ما يقارب 800,000 مشترك على يوتيوب، إذ تظهر بانتظام وهي تتناول نحو نصف كوب من السكر الأبيض المكرر يوميًا، وهو ما يتجاوز بكثير التوصيات الصحية العامة التي تحدد الحد الأقصى للاستهلاك اليومي بـ30 غرامًا فقط (نحو سدس كوب).

وبحسب ما جاء في صحيفة "الإندبندنت" برزت راتكليف في البداية من خلال الترويج لنظام "رو تيل 4 دايت"، الذي يعتمد على تناول الفواكه فقط حتى الساعة الرابعة مساءً، تليها وجبة غنية بالكربوهيدرات. ونشأت على نظام غذائي تقليدي، وتغلبت على مشكلات فقدان الشهية والإدمان قبل أن تتبنى أسلوب الحياة النباتي الخام بعد تجربة تحولت خلال جلسة يوغا.

وبينما تنسب ليان شفاءها إلى الفواكه، يحذر خبراء التغذية من أن نظامها يفتقر للبروتين والدهون الصحية الضرورية، ويشككون في اعتمادها فقط على مكملات مثل فيتامين ب 12.

وأخيرًا، تحولت راتكليف إلى الدفاع عن السكر المكرر، الذي تسميه "بلورات الشمس"، وتزعم أنه تم تشويه صورته ظلماً.

وتقول ليان إن السكر هو مصدر طاقة نقي وأساسي لوظائف الدماغ والعضلات. وتستخدم مقاطع الفيديو الخاصة بها رسومًا بيانية بسيطة وادعاءات جريئة لتحدي العلوم المعتمدة، بما في ذلك إنكارها المخاطر الصحية المرتبطة بالسكر مثل السكري، وتقلبات المزاج، وتسوس الأسنان.

"معلومات مضللة"

لكن الأطباء عارضوا بشدة هذه الادعاءات، مؤكدين أن الجلوكوز (المشتق من السكر) ضروري للطاقة، إلا أن الإفراط في تناوله يسهم في السمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض الكبد. كما أن السكر يسبب مشكلات للأسنان بسبب إنتاج الأحماض.

وحذر المتخصصون من أن رسائل راتكليف، التي تصل لعدد كبير من المتابعين، تنشر معلومات مضللة قد تضر بالفئات الضعيفة.

كما رفضت راتكليف النصائح الطبية التقليدية، فقد انتقدت سابقًا العلاج الكيميائي وروجت لأفكار مدحضّة حول الطمث. وتروج لكتب إلكترونية وجلسات تدريبية خاصة، ما يضيف بُعدًا تجاريًا لتأثيرها.

وبحسب الخبراء، تعكس شهرة راتكليف مشكلة أوسع تتعلق بنشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يروج المؤثرون لأفكار صحية مخالفة تجذب المتشككين في النصائح التقليدية. وعلى الرغم من شكوك الكثيرين، تؤكد راتكليف أنها تقدم بديلاً لثقافة الحمية وتمنح متابعيها الحرية في تناول السكر دون خوف.

