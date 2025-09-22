logo
صحة

البصل.. غذاء طبيعي يدعم مرضى السكري ويحمي القلب

البصل.. غذاء طبيعي يدعم مرضى السكري ويحمي القلب
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز

يُعد السكري من النوع الثاني من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً حول العالم، حيث يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة قصور في إنتاج الأنسولين.

ويحتاج المرضى عادةً إلى مزيج من الأدوية وتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة للسيطرة على المرض.

أخبار ذات علاقة

البصل

أحدها البصل.. أطعمة تساعد في تحسين صحة الأمعاء

وفي دراسة عُرضت خلال الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، تبيّن أن مستخلص البصل ساعد في خفض مستويات السكر بالدم بنسبة وصلت إلى 50% لدى فئران مصابة بالسكري عند تناوله مع دواء الميتفورمين.

كما أظهر المستخلص فعالية في تقليل الكوليسترول الكلي؛ ما يشير إلى دوره المحتمل في دعم صحة القلب والتمثيل الغذائي.

ويصف خبراء التغذية البصل بأنه غذاء صديق لمرضى السكري؛ إذ يساعد على تنظيم مستويات السكر، ويحد من الكوليسترول، ويُحسّن الصحة الأيضية بشكل عام.

ويتميز البصل بانخفاض سعراته الحرارية وسهولة إدخاله في الوجبات اليومية، سواء عبر تناوله نيئاً في السلطات والسندويشات، أو مطبوخاً في الحساء والأطباق المختلفة، أو مشوياً كطبق جانبي.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

"أطعمة مرضى السكري".. خدعة تسويقية بلا فوائد حقيقية

ويؤكد الباحثون أن إدراج البصل بانتظام ضمن النظام الغذائي قد يكمل فعالية العلاجات الدوائية مثل "الميتفورمين"، ويُشكل وسيلة طبيعية وبسيطة لدعم إدارة مرض السكري. ومع ذلك، يشددون على أهمية إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج على البشر.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC