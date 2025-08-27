خفض استهلاك السكر خلال الحمل لا يقتصر فقط على تقليل السعرات الحرارية، بل يهدف أيضًا إلى حماية صحة الأم وتطور الجنين.

وتقول أنوشي جين، أخصائية التغذية ومؤسسة "نيوتري مافن": "التغذية أثناء الحمل تلعب دورًا محوريًا في ضمان صحة كل من الأم والطفل.

وبينما قد يكون تناول السكر من حين لآخر طبيعيًا، فإن الإفراط فيه قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل سكري الحمل، وزيادة مفرطة في الوزن، وارتفاع خطر المضاعفات أثناء الولادة.

وفي حديثها لموقع HT Lifestyle، أضافت: "الإفراط في السكر قد يؤثر أيضًا على صحة الطفل الأيضية مستقبلاً. والخبر الجيد أن هناك بدائل صحية للسكر المكرر، تُرضي الرغبة في الحلويات وتمنح الجسم فوائد غذائية إضافية".

أخبار ذات علاقة ترند تحريض النساء على ترك حبوب منع الحمل.. تحذيرات طبية

لماذا يجب الحد من السكر أثناء الحمل؟

توضح أنوشي أن السكر المكرر مرتفع السعرات ومنخفض القيمة الغذائية، ما يجعله خيارًا غير مثالي أثناء الحمل.

فارتفاع استهلاك السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل، والذي قد يُلحق ضررًا بالأم والجنين، ويؤدي إلى مضاعفات مثل الولادة المبكرة أو الوزن الزائد عند الولادة.

كما يمكن أن يُسبب تقلبات سريعة في سكر الدم، تؤدي بدورها إلى انخفاض الطاقة والشعور بالإرهاق.

إلى جانب ذلك، قد يسهم الإفراط في السكر في زيادة غير صحية في وزن الأم، ما قد يضاعف من صعوبات الولادة ويطيل فترة التعافي بعدها.