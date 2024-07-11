إذا كنت تعاني من تهيج العين، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بحجز موعد مع طبيبك العام إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى.

تشير صحيفة "ميرور" إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أن هناك عدة أنواع من السرطان يمكن أن تؤثر على العيون، بما في ذلك الورم الميلانيني في العين، وسرطان الخلايا الحرشفية، واللمفوما، وورم الشبكية وهو نوع من سرطان الأطفال.

كما ويمكن أن يتطور السرطان أحيانًا في الأنسجة المحيطة بعينك، وقد ينتشر أيضًا إلى العين من أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئتين أو الثديين. لذا من المهم أن تكون على دراية بأي علامات تحذيرية.

ما هي أعراض سرطان العين؟

هذا النوع من السرطان لا يسبب دائمًا أعراضًا واضحة، وقد لا يتم اكتشافه إلا أثناء فحص العين الروتيني، حسبما ذكر موقع "جلوسيسترشاير لايف".

يمكن أن تشمل أعراض سرطان العين ما يلي:

ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة في رؤيتك

عدم وضوح الرؤية

بقعة داكنة في عينك تكبر مع الزمن

فقدان جزئي أو كلي للرؤية

انتفاخ عين واحدة

كتلة على جفنك، أو في عينك تتزايد في الحجم

تهيج العين الذي لا يزول

ألم في العين أو حولها، على الرغم من أن هذا نادر

ورغم أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة أيضًا عن حالات بسيطة في العين، وهي ليست بالضرورة علامة على إصابتك بالسرطان. ومع ذلك، فمن الأفضل أن تخضع لفحص الأورام من قبل طبيب في أقرب وقت ممكن كي لا تندم مستقبلاً.

ما هو سرطان الجلد في العين؟

الورم الميلانيني هو نوع من أنواع السرطان ينشأ من الخلايا المنتجة للصبغة المعروفة باسم الخلايا الصبغية. وفي حين تتكون معظم الأورام الميلانينية على الجلد، إلا أنها يمكن أن تتطور أيضًا في مناطق أخرى، بما في ذلك العين.

وعادةً ما يصيب الورم الميلانيني مقلة العين، ويشار إليه باسم الورم الميلانيني العنبي أو المشيمي، اعتمادًا على الجزء المحدد المصاب من العين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث في الملتحمة، وهي الطبقة الرقيقة التي تغطي مقدمة العين، أو في الجفن.

ما هي أسباب ظهور الورم الميلانيني في العين؟

يتطور الورم الميلانيني في العين عندما تنقسم الخلايا المنتجة للصبغة في العين بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى ظهور كتلة من الأنسجة تسمى الورم. ليس من الواضح على وجه التحديد سبب حدوث ذلك، ولكن العوامل التالية قد تزيد من خطر حدوثه:

لون العين الفاتح: إذا كانت عيناك زرقاوان أو رماديتان أو خضراوان، فأنت معرض لخطر أكبر للإصابة بسرطان العين مقارنة بالأشخاص ذوي العيون البنية.

البشرة البيضاء أو الشاحبة: يصيب سرطان الجلد في العين الأشخاص البيض غالباً، وهو أكثر شيوعًا بين الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

الشامات غير العادية: إذا كان لديك شامات غير منتظمة الشكل أو ذات لون غير عادي، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد وسرطان العين.

استخدام أسرّة التشمُّس: هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تعريض نفسك للأشعة فوق البنفسجية من أسرّة التشمس، على سبيل المثال، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد في العين.

الإفراط في التعرض لأشعة الشمس: يزيد هذا من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وقد يكون أيضًا عامل خطر للإصابة بسرطان الجلد في العين.

كما يزداد خطر الإصابة بسرطان العين مع تقدم العمر، حيث يتم تشخيص معظم الحالات لدى الأشخاص في الخمسينيات من العمر.