ماذا يحدث لأجسادنا عند تناول كوب شاي يوميا؟
كشفت دراسة أن شرب الشاي يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إلى النصف.
ووفق الدراسة، فإن الذين يشربون كوبا واحدا على الأقل من الشاي يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة المزمنة من أولئك الذين لا يشربونه أبدا.
وقال باحثون إن الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.
كما أظهرت الدراسة أن شرب أي نوع من أنواع الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر، يوميا، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي على الإطلاق.
ووفق أبحاث سابقة، يمكن أن يقلل شرب الشاي من احتمال الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك.
ويرتبط شرب المزيد من الشاي بتمرير المزيد من السكر في البول، ما يساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم تحت السيطرة وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.