ماذا يحدث لأجسادنا عند تناول كوب شاي يوميا؟

كشفت دراسة أن شرب الشاي يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إلى النصف.

ووفق الدراسة، فإن الذين يشربون كوبا واحدا على الأقل من الشاي يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة المزمنة من أولئك الذين لا يشربونه أبدا.

وقال باحثون إن الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.