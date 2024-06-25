احذر.. الخضار المعبأة بالأكياس قد تحمل طفيل "الكريبتوسبوريديوم"

اكتشف علماء كانوا يُجرون تحقيقات حول مرض يسببه طفيلي "الكريبتوسبوريديوم" وجوده في أكياس من الخضروات الجاهزة للأكل، التي تباع في محال السوبر ماركت.

ووضعت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة مجموعة إجراءات يمكنك اتخاذها للتقليل من المخاطر على الإنسان ومحيطه.

ما هو الكريبتوسبوريديوم؟

الكريبتوسبوريديوم هو طفيلي صغير يسبب مرضًا يسمى داء الكريبتوسبوريديوم. ويصيب هذا المرض البشر وبعض الحيوانات، خاصة تلك الموجودة في المزارع. ويمكن العثور عليه في أمعاء وبراز المصابين به، كما يمكن أن يلوث البحيرات والجداول والأنهار وحمامات السباحة والمياه غير المعالجة أو المعالجة بشكل سيئ. ويمكنه أيضًا تلويث الطعام، خاصة الحليب الخام والمنتجات الطازجة، والأشياء مثل بوابات المزارع والأحذية والملابس الخارجية.

كيف تصاب بمرض الكريبتوسبوريديا

يمكن أن تصاب بداء الكريبتوسبوريديا مباشرة عن طريق لمس البراز، كما يمكن أن يحدث هذا من خلال أشياء مثل تغيير الحفاظ، أو وضع يديك بالقرب من فمك أو داخله من دون غسلهما جيدًا.

يُحتمل أن تصاب أيضًا بالعدوى عن طريق السباحة في المياه الملوثة أو شربها. وفي بعض الأحيان، قد تصاب بالعدوى عن طريق تناول طعام ملوث، بما في ذلك الخضروات أو السلطات غير المغسولة أو غير المقشرة أو شرب الحليب الخام الملوث. يمكن أن تلوث الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في السماد الحقول والأنهار والمحاصيل.

ما هي أعراض مرض الكريبتوسبوريديا؟

تشمل الأعراض الإسهال المائي الشديد، وآلام المعدة، والغثيان أو القيء، وحمى منخفضة، وفقدان الشهية؛ مما قد يؤدي إلى الجفاف وفقدان الوزن.

تستمر هذه الأعراض عادة لمدة أسبوعين تقريبًا، ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول حتى تختفي، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة. أثناء المرض، قد تعتقد أنك تتحسن وأنك تخلصت من العدوى، ولكنها تعود بعد يومين قبل أن تتعافى تمامًا.

الأعراض مشابهة للعديد من أمراض المعدة الأخرى. وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة لمعرفة إصابتك بالكريبتوسبوريديا هي أن يطلب الطبيب عينة من برازك لفحصها في المختبر.

كيفية تجنب الإصابة بمرض الكريبتوسبوريديا ونقله

هناك خطوات يجب على الجميع اتباعها لتقليل خطر الإصابة بأي نوع من أنواع البكتيريا المعوية، بما في ذلك الكريبتوسبوريديوم. يجب غسل اليدين جيدًا بالماء الدافئ والصابون قبل تحضير الطعام وتناوله، وبعد التعامل مع الطعام النيء، وبعد الذهاب إلى المرحاض أو تغيير حفاظ الطفل، وبعد العمل مع الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى، أو إطعامها أو العناية بها أو اللعب معها.

كيفية علاج داء الكريبتوسبوريديا

لا يوجد علاج محدد لداء الكريبتوسبوريديا حاليًا. يتعافى معظم الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعي سليم في غضون شهر واحد. ومع ذلك، من المهم شرب الكثير من السوائل؛ لأن الإسهال أو القيء قد يؤديان إلى الجفاف. وهذا يعني أنك قد تفقد السكريات والمعادن المهمة من جسمك، إضافة إلى الابتعاد عن العمل أو المدرسة أثناء ظهور الأعراض عليك، فأنت معدٍ، ولا يجب عليك العودة إلى العمل إلا بعد مرور 48 ساعة على شفائك من الإسهال والقيء.

يجب على أي شخص يعمل مع الفئات الضعيفة وأصيب بداء الكريبتوسبوريديا أن يُخطر صاحب العمل. ويشمل ذلك الشباب، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون سوء الصحة، أو إذا كنت تتعامل مع الطعام.