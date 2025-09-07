5 ممارسات خاطئة قد تُفسد فوائد المشي

يُعد المشي، أسلوب حياة صحياً يوفّر فوائد متعددة، منها تحسين عملية الأيض، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إضافةً إلى دوره في تعزيز الصحة النفسية. ورغم بساطته، إلا أن بعض الممارسات الخاطئة قد تُفسد فوائده. فيما يلي 5 أخطاء شائعة:

إهمال وضعية الجسم

المشي ليس تمرينًا للساقين فقط، بل يشارك الجسم بأكمله في تحقيق أفضل النتائج. استخدام الهاتف أو إبقاء الرأس منحنياً أثناء المشي قد يؤدي إلى ضغط على الرقبة والعمود الفقري ويسبب تعبًا إضافيًا. دراسة لجامعة هارفارد أشارت إلى أن سوء الوضعية يؤثر أيضًا على المزاج والنوم، مؤكدة ضرورة الحفاظ على عمود فقري مستقيم بعيدًا عن الانحناء المفرط.

ارتداء أحذية غير مناسبة

اختيار الحذاء الملائم ضروري لتفادي مشكلات القدم والظهر وحتى التشوهات الجسدية على المدى الطويل. تشير الدراسات إلى أن الحذاء المناسب يقلّل من احتمال الإصابة بالتهابات الأنسجة والأوتار. يُفضّل أن يحتوي الحذاء على بطانة داخلية ناعمة لتخفيف الضغط، وأن يُغطي الكعب لتثبيت القدم، مع ترك مساحة كافية لأصابع القدم كي تتحرك بحرية.

إهمال الترطيب

قلة شرب الماء قد تسبب الدوار، والصداع، وانخفاض الطاقة، وحتى زيادة خطر الإصابة بضربة شمس. يفقد الجسم الماء والأملاح أثناء المشي عن طريق العرق؛ ما يجعل الترطيب قبل التمرين، وأثناءه، وبعده، أمرًا أساسيًا. وتزداد الحاجة إلى الماء في الأجواء الحارة والرطبة.

تجاهل الإحماء

يحتاج الجسم إلى تحضير قبل البدء بالمشي. توضح تقارير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن الإحماء لمدة 3 دقائق يساعد على الوقاية من الإصابات، ويزيد من فاعلية التمرين.

الإفراط في المشي

محاولة المشي لمسافات طويلة، أو شد الساقين بشكل مبالغ فيه، قد تؤدي إلى إجهاد المفاصل والعضلات. لتفادي ذلك، يُنصح باتباع خطوات طبيعية دون الضغط الزائد على الجسم، فالمشي يتعلق بحركة الجسم السليمة أكثر من كونه تغطية لمسافة أكبر.