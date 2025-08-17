موجات المعدة قد تكشف القلق والاكتئاب مبكراً

اكتشف العلماء وجود ارتباط مدهش بين النشاط الكهربائي للدماغ والموجات الطبيعية الصادرة عن المعدة لدى البشر، في ظاهرة تُعرف بالتزامن العصبي.

وأظهرت الدراسة أن ارتفاع درجة هذا التزامن يرتبط بزيادة مستويات القلق، الاكتئاب، والتوتر، وفقا لموقع "Naukatv".

وبينما كانت الأبحاث السابقة تركز على الأمعاء وميكروباتها ضمن الجهاز العصبي المعوي، سلطت الدراسة الجديدة الضوء على المعدة بوصفها عضوا يتمتع بشبكة عصبية معقدة، وغالبا ما تُلقب بـ"الدماغ الثاني".

وبتحليل بيانات أكثر من 240 مشاركا، وجد الباحثون علاقة قوية بين تزامن النشاط الدماغي والموجات البطيئة التي تُصدرها المعدة كل 20 ثانية، سواء كان الشخص تناول الطعام أم لا، وهو ما ارتبط بشكل واضح بالحالة النفسية.

واستخدم العلماء تقنيتي التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وتخطيط كهربية المعدة لقياس مدى تطابق الإيقاع بين الدماغ والمعدة، وأكدوا أن هذا التزامن قد يكون له دور في التأثير على المشاعر والعواطف.

وقالت عالمة الأعصاب ليا بانيلّيس من جامعة آرهوس الأمريكية، والمشرفة على الدراسة: "يبدو أن الصلة بين المعدة والدماغ تكون أكثر وضوحا لدى من يعانون من اضطرابات نفسية. وإذا ثبت أن هذا التزامن مؤشر ثابت للحالة النفسية، فقد يمهد ذلك الطريق لأساليب جديدة في التشخيص والعلاج".

وأضافت أن بعض الأدوية والأطعمة تؤثر على إيقاع المعدة؛ ما يفتح المجال مستقبلًا لتطوير علاجات تأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين الجسم والدماغ، وليس فقط المشاعر الذاتية.