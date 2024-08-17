إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، بصرف النظر عن مدى تعبك، فاعلم أنك لست وحدك. في الواقع، أظهر استطلاع للرأي أجري العام 2017 أن ثلث البريطانيين يعتقدون أنهم يعانون من الأرق، في حين أن أكثر من واحد من كل عشرة يتناولون أقراصًا منومة.

وأثارت نصيحة قدمها أحد الأطباء عن "لعبة كلمات بسيطة" يمكن أن تساعدك على النوم العميق خلال دقائق، تفاعلًا واسعًا على "تيك توك"، إذ أبدى العديد من المتابعين إعجابهم بالفكرة، وحماسهم لتجربتها.

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ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، يقول الطبيب إن هناك طريقة رائعة للتغلب على تلك الأفكار العشوائية في وقت متأخر من الليل مثل "أين شهادة ميلادي؟" أو "هل تذكرت قفل سيارتي؟".

وحث جرّاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، الدكتور كاران راج، الذي لاقت نصيحته على "تيك توك" أكثر من 3.5 مليون متفاعل، البريطانيين على تجربة "الخلط المعرفي".

ويوضح الطبيب: "عندما تكون في السرير، من السهل أن تدخل في أنماط تفكير متكررة ومزعجة". "يمكن أن يؤدي هذا إلى استجابة للضغط النفسي؛ ما يبقيك مستيقظًا، وكلما كنت مستيقظًا، كلما زادت أنماط التفكير غير المرغوب فيها، ما يعني نومًا أقل".

ومع ذلك، يقول الدكتور راج إن الخلط المعرفي يمكن أن "يكسر" دائرة الإفراط في التفكير على الفور تقريبًا، وأضاف: "إنها نسخة العقل البشري من اختيار قائمة تشغيل Spotify في عقلك بدلاً من الاضطرار إلى تغيير الأغنية يدويًا في كل مرة".

إذا كنت مهتمًا بهذه التقنية، فمن السهل أن تبدأ، كل ما عليك فعله عندما تجد عقلك يهرب منك، هو التفكير في كلمة عشوائية، على سبيل المثال "النوم".

ومن كل حرف من تلك الكلمة، فكر في كلمة أخرى تبدأ بهذا الحرف -مثل "النقانق"، و"السفن"، و"أشعة الشمس" وما إلى ذلك- وانتقل إلى الكلمة التالية بمجرد نفاد الأفكار أو الشعور بالملل. يقول الدكتور راج إنه من المهم ألا نفكر في الكلمات فحسب، بل من المهم أيضًا "تصورها".

وأضاف: "هذه الحيلة تساعد على تهدئة الأفكار المتسارعة. لذا، إذا كان برنامج النوم الخاص بك به خلل، فمن المفيد تجربته".