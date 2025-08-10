أفضل 5 عادات لتحظى بنوم عميق ومريح

النوم هو أساس الصحة الجيدة، ولكن عندما يتأثر النوم يُمكن الشعور بآثاره المُتتالية في جميع أنحاء الجسم والعقل. وهنا تكمن أهمية عاداتك قبل النوم.

فالنوم لا يقتصر على مجرد الحصول على ثماني ساعات مُوصى بها، فجودته مهمةٌ أيضًا، وبشكلٍ جوهري.

من جانبه تحدث الدكتور وسيم الدين، استشاري أمراض الرئة في مجموعة مستشفيات أوجالا سيجنوس، لموقع إتش تي لايف ستايل عن أهمية صحة النوم، مبينا أن هناك بعض العادات التي تعمل على تهيئة الجسم والعقل للنوم العميق والمنعش.

أخبار ذات علاقة "الطلاق الليلي".. حل جديد لمشكلة النوم بين الأزواج

تغيير أغطية الوسائد وملاءات السرير بانتظام

نظّف غطاء الوسادة والملاءات كل أسبوع لمنع تراكم الغبار والعرق والمواد المسببة للحساسية.

ويمكن أن تؤدي هذه المواد المهيجة إلى إزعاج الجلد ومشكلات الجيوب الأنفية التي تقاطع نومك.

وإن الحفاظ على فراشك نظيفًا لا يمنحك شعورًا أفضل فحسب، بل يساعد أيضًا في خلق بيئة نوم أكثر صحة.

اذهب إلى السرير واستيقظ في الوقت نفسه

اذهب إلى السرير واستيقظ في الوقت نفسه كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

يساعد هذا الروتين المنتظم على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك وتحسين جودة نومك.

لا شاشة قبل النوم

يمكن للضوء الأزرق الصادر من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون أن يعطل إنتاج الميلاتونين، ما يجعل النوم أكثر صعوبة.

أغلق الشاشات قبل الذهاب إلى النوم بساعة على الأقل.

اجعل غرفة نومك مظلمة

حافظ على غرفة نومك مظلمة، وباردة، وهادئة، وخالية من الفوضى.

وإن استخدام الستائر المعتمة أو أجهزة الضوضاء البيضاء قد يساعد على تعزيز النوم المريح.

أخبار ذات علاقة اضطراب النوم قد يفتح الباب لـ 172 مرضًا

تجنب تناول الكافيين أو الوجبات الثقيلة قبل النوم

يمكن أن يبقى الكافيين في نظامك لعدة ساعات.

وقد يؤدي تناول الأطعمة الثقيلة إلى حدوث اضطرابات في الأمعاء، ما يؤدي إلى اضطراب النوم.

اختر تناول وجبات أخف في وقت مبكر من المساء.