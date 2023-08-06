للنساء فقط.. دواء ثوري ضد الاكتئاب عن طريق الفم

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم السبت، الموافقة على أول دواء مضاد للاكتئاب يمكن أخذه عن طريق الفم، من أجل علاج النساء اللائي يُصَبن بهذا الاضطراب النفسي في مرحلة ما بعد الولادة.

وبحسب الهيئة الصحية الأمريكية، فإن الدواء المسمى تجاريا بـ "zuranolone"، يمكن أخذه عن طريق الفم، في حين كانت المريضات سابقا يحتجن إلى أخذه عبر الحقن الوريدي، داخل منشآت صحية.

ومن شأن طرح هذا الدواء أن يجعل العلاج في متناول المرضى، وربما يساعد على تداوي من يعشن في مناطق ذات رعاية صحية محدودة أو بنى تحتية ضعيفة.

وتصاب نساء كثيرات باكتئاب ما بعد الولادة مباشرة بعد الوضع، كما أن بعضهن قد يحصل لديهن الاضطراب النفسي خلال المرحلة الأخيرة من الحمل.

وتنبه الإدارة الأمريكية إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة ليس مرضا سهلا، بل يهدد حياة المريضة، وربما يدفع إلى إلحاق الأذى بنفسها أو بالرضيع، وهي في حاجة ماسة إلى أخذ العلاج.

وتجد المصابات باكتئاب ما بعد الولادة أنفسهن في حالة من الحزن الشديد غير المفهوم، كما قد ينتابهن إحساس بأنهن لا يساوين شيئا ولا قيمة لهن.

ويجري العلاج بهذا الدواء من خلال أخذ حبة واحدة في اليوم على مدى 14 يومًا.