آلام الظهر تعد من الأعراض الشائعة التي تواجهها النساء خلال مدة الحمل.

ووفقًا للدكتورة إيمي ستيفنز، طبيبة أمراض النساء والتوليد، فإن هذه الآلام غالبًا ما تكون نتيجة لزيادة الوزن، وتغير مركز الثقل بسبب نمو البطن، بالإضافة إلى تأثير هرمونات الحمل التي تُرخِي الأربطة في الحوض.

وبحسب موقع "كليفلاند"، فيما يأتي بعض النصائح للتعامل مع آلام الظهر:

استخدام الكمادات الساخنة

يمكن أن تساعد على تهدئة العضلات المؤلمة، ويمكن استخدام الأسيتامينوفين (مثل تايلينول) بوصفه علاجًا آمنًا للألم.

رفع الأشياء رفعًا صحيحًا

احرصي على رفع الأشياء باستخدام ساقيك بدلًا من ظهرك لتفادي مزيد من الضغط على العمود الفقري.

استخدام أحزمة دعم الحمل

تساعد أحزمة البطن في تخفيف الضغط على أسفل الظهر من خلال دعم وزن البطن.

ممارسة التمارين الرياضية

النشاط البدني المنتظم، مثل تقوية عضلات الفخذ الرباعية واليوغا قبل الولادة، يمكن أن يكون مفيدًا في السيطرة على آلام الظهر.

الحصول على تدليك للظهر

يمكن أن يكون التدليك قبل الولادة مفيدًا، ويجب البحث عن معالجين بالتدليك أو أطباء تقويم العمود الفقري المتخصصين في علاج الحوامل.

تحسين وضع النوم

استخدام مرتبة داعمة ووسادة جسم يمكن أن يساعد على دعم البطن في أثناء النوم، ويُفضل تجنب النوم على الظهر لتفادي تقليل تدفق الدم إلى المشيمة.

على الرغم من أن آلام الظهر قد تستمر خلال مدة الحمل، فإنها غالبًا ما تزول بعد الولادة، ويصبح الألم جزءًا من ذكريات الحمل.