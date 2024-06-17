أنواع المكسرات المناسبة لأهدافك الصحية
سواء كان الهدف هو إدارة الوزن، أو التحكم في نسبة السكر في الدم، أو صحة القلب، أو الوظيفة الإدراكية، فإن المكسرات والبذور تتألق كخيارات مثالية، حيث تحمل كل منها فوائد غذائية مميزة، بحسب تقرير نشره موقع "huffpost".
صحة المرأة
بالنسبة للنساء اللاتي يعطين الأولوية للصحة، تبرز بعض المكسرات كخيار ممتاز بسبب محتواها الغذائي.
وتلعب بذور اليقطين، المشهورة بمحتواها العالي من المغنيسيوم، دورًا حاسمًا في الوقاية من هشاشة العظام وصحة الدورة الشهرية. ووفقا لأخصائيي التغذية، تحتوي بذور اليقطين أيضًا على الزنك، وهو عنصر حيوي للتوازن الهرموني ونمو الجنين أثناء الحمل.
وفي الوقت نفسه، يدعم الجوز الغني بالسيلينيوم، انتظام الدورة الشهرية بتناول حبتين فقط من المكسرات يوميًا لتلبية الاحتياجات اليومية من السيلينيوم.
فقدان الوزن
تظهر بذور دوار الشمس كخيار لأولئك الذين يهدفون إلى التخلص من الوزن الزائد، حيث تتميز بمحتوى أقل من السعرات الحرارية والدهون مقارنة بالمكسرات والبذور الأخرى.
ويسلط متخصصو التغذية الرياضية الضوء على فوائد بذور دوار الشمس، إذ أنها توفر الفوسفور لنمو الخلايا وإصلاحها، إلى جانب الحديد والألياف، مما يساعد على الشبع.
وبالمثل، تحتوي بذور القنب على كمية غذائية غنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك والحديد، مما يساهم في الشعور بالامتلاء لفترة طويلة.
إدارة نسبة السكر في الدم
يحصل الفستق على المركز الأول لمحتواه من الألياف والبروتين، الضروريان لإدارة مستويات السكر في الدم ودعم التحكم في الوزن.
ويؤكد خبراء رعاية مرضى السكري على اليقظة الذهنية الناجمة عن قشر الفستق، وهي عادة مفيدة إلى جانب فوائدها الغذائية.
كما يُظهر البندق الغني بفيتامين ب 6 والدهون الصحية، نتائج واعدة في تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل خطر الإصابة بالسكري.
صحة القلب
يلعب اللوز دورًا رائعًا في إدارة ضغط الدم، إذ يعزز محتواه العالي من الأرجينين في إنتاج أكسيد النيتريك، مما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم.
كما أن الجوز غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، خاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، ويظهر خصائص وقائية للقلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول والالتهابات.
ويساهم جوز البقان أيضًا في صحة القلب من خلال أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، بالإضافة إلى الفيتامينات A وE وحمض الفوليك.
صحة الدماغ
يعزز الجوز صحة الدماغ؛ فهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد التأكسدي.
ووفقًا للخبراء، فإن فوائد الجوز الوقائية للأعصاب قد تقلل من التدهور المعرفي وتدعم الصحة العقلية، هذه السمات تجعله خيارًا متميزًا لأولئك الذين يعطون الأولوية لصحة الدماغ من خلال الخيارات الغذائية.
مكسرات متنوعة باعتدال وحذر
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تناول مواد غذائية متنوعة، توفر المكسرات المختلطة خيارًا متوازنًا.
ويشير الخبراء المتخصصون في الأمراض المزمنة والتغذية، إلى أن المكسرات المختلطة توفر أحماض أوميجا 3 النباتية، وهي ضرورية لتقليل الالتهاب وموازنة نسب الأوميجا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر محتواها من السيلينيوم فوائد قوية مضادة للأكسدة، وهو أمر ضروري لمكافحة الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة والسكتة الدماغية والأمراض المزمنة.
وعلى الرغم من فوائدها الصحية، إلا أنه يجب تناولها باعتدال بسبب كثافة السعرات الحرارية فيها. لذا، ينصح الخبراء بالتحكم في الحصص لتجنب الإفراط.