أنواع المكسرات المناسبة لأهدافك الصحية

سواء كان الهدف هو إدارة الوزن، أو التحكم في نسبة السكر في الدم، أو صحة القلب، أو الوظيفة الإدراكية، فإن المكسرات والبذور تتألق كخيارات مثالية، حيث تحمل كل منها فوائد غذائية مميزة، بحسب تقرير نشره موقع "huffpost".

صحة المرأة

بالنسبة للنساء اللاتي يعطين الأولوية للصحة، تبرز بعض المكسرات كخيار ممتاز بسبب محتواها الغذائي.

وتلعب بذور اليقطين، المشهورة بمحتواها العالي من المغنيسيوم، دورًا حاسمًا في الوقاية من هشاشة العظام وصحة الدورة الشهرية. ووفقا لأخصائيي التغذية، تحتوي بذور اليقطين أيضًا على الزنك، وهو عنصر حيوي للتوازن الهرموني ونمو الجنين أثناء الحمل.

وفي الوقت نفسه، يدعم الجوز الغني بالسيلينيوم، انتظام الدورة الشهرية بتناول حبتين فقط من المكسرات يوميًا لتلبية الاحتياجات اليومية من السيلينيوم.

فقدان الوزن

تظهر بذور دوار الشمس كخيار لأولئك الذين يهدفون إلى التخلص من الوزن الزائد، حيث تتميز بمحتوى أقل من السعرات الحرارية والدهون مقارنة بالمكسرات والبذور الأخرى.

ويسلط متخصصو التغذية الرياضية الضوء على فوائد بذور دوار الشمس، إذ أنها توفر الفوسفور لنمو الخلايا وإصلاحها، إلى جانب الحديد والألياف، مما يساعد على الشبع.

وبالمثل، تحتوي بذور القنب على كمية غذائية غنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك والحديد، مما يساهم في الشعور بالامتلاء لفترة طويلة.