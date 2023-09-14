"الفيالقة" وباء جديد يخلّف 23 وفاة في بولندا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن بولندا سجلت 23 وفاة مرتبطة بداء "الفيالقة" حتى 11 سبتمبر/ أيلول.

وذكرت المنظمة، أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 166 حالة إصابة بالمرض، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة منذ السابع من سبتمبر/ أيلول.

وتُسبب بكتيريا (ليجيونيلا) المرض، الذي قد يؤدي إلى شكل حادٍ من الالتهاب الرئوي.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الطريقة الأكثر شيوعًا لانتقال العدوى هي استنشاق الغبار الجوي الملوث الناتج عن رذاذ الماء، أو الطائرات النفاثة، أو رذاذ من مصادر مياه ملوثة.

وصرَّحت السلطات، في أغسطس/ آب، بأن جهاز الأمن الداخلي البولندي يحقق فيما إذا كان المرض قد تفشى نتيجة العبث المتعمد بمنظومة المياه.

وأضافت المنظمة، أن مصدر العدوى لم يُحدد بعد، وأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مصدر تفشي المرض.