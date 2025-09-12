سحب عاجل لمنتجات "كوكيز" في أمريكا بعد اكتشاف مكونات خطرة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحب مجموعة من منتجات الكوكيز التابعة لمخبز "جينا ماري" في واتربري بولاية كونيتيكت، بعد اكتشاف ثمانية مكونات غير معلنة قد تشكل خطرًا على صحة المستهلكين، خصوصًا أولئك الذين يعانون من حساسية المكسرات أو السمسم.

وتشمل عملية السحب عبوات بوزن رطل واحد ورطلين (454 و907 غرامات) من ستة منتجات، بينها كوكيز الفانيليا الإيطالية المشكلة، وكوكيز السمسم الإيطالي، والفانيليا المغطاة بالشوكولاتة، والفانيليا مع مربى المشمش، وبسكويت اللوز المحمص مع الكرز، وكعكات الفانيليا مع مربى التوت والخوخ.

وقد احتوت بعض هذه المنتجات على أصباغ غذائية مثل الأحمر 40 والأحمر 3 والأزرق 1 والأصفر 5 والأصفر 6، التي قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر، فضلاً عن تأثيرات محتملة على فرط النشاط وقلة الانتباه لدى الأطفال.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء أن هذه المكونات غير المعلنة قد تسبب ردود فعل تحسسية شديدة قد تصل إلى صعوبة التنفس، انخفاض ضغط الدم، وفقدان الوعي، ما يستلزم العلاج الفوري باستخدام حقنة أدرينالين ذاتية (EpiPen).

وذكرت FDA أن سبب دخول مسببات الحساسية غير المصرّح بها قد يكون عبر التلامس العرضي أثناء التصنيع، مطالبة المصنعين بفرض ضوابط دقيقة للحد من هذا التلوث وضمان دقة ملصقات المكونات.

أخبار ذات علاقة منها المكسرات والأفوكادو.. 7 أطعمة تضر بكليتيك تجنب الإكثار منها

وأعلنت الشركة توقف مبيعات هذه المنتجات حتى معالجة المشكلة لحماية العملاء من أي مخاطر صحية محتملة.

وقد سحبت الإدارة سابقاً منتجات أخرى في عام 2025، بسبب وجود لوز غير معلن في بعض أنواع الآيس كريم، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة الأغذية.