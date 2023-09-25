طبيبة تحذر من تناول المضادات الحيوية لعلاج الانفلونزا

قد لا يعلم معظمنا أن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، غير أن الإنفلونزا ونزلات البرد سببها الفيروسات.

وحول هذا الموضع تؤكد الطبيبة فاليريا شيفكو في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه ليس للفيروسات بنية تتأثر بالمضادات الحيوية. لذلك فإن هذه الأدوية ليس لها أي مفعول ضدها.

وتكشف شيفكو عن أن العلاج بالمضادات الحيوية غير مفيد، ومحفوف بمخاطر محتملة على الجسم وعلى البشر ككل.

وتحذر الطبيبة من أن تناول المضادات الحيوية لدى شخص معين، قد يسبب الإسهال وعدوى معوية شديدة - التهاب القولون الغشائي الكاذب والحساسية والجلد.

كما يساهم العلاج غير المنضبط بالمضادات الحيوية في ظهور بكتيريا خارقة، تنتشر بين الناس، مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حالياً، وفي حالة الإصابة بعدوى بكتيرية، لا يكون لدى الأطباء دواء في ترسانتهم، ما يعرض حياة المريض للخطر.