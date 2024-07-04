دون قهوة.. من أين نحصل على النشاط والطاقة؟

يستهلك الناس في معظم البلدان كميات كبيرة من القهوة يوميًّا، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى التوتر والقلق. لذلك، يقترح الخبراء استبدال القهوة ببدائل تعزز الطاقة بطرق صحية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية"، فيما يأتي بدائل القهوة لتعزيز الطاقة:

الوجبات الخفيفة

يحتوي كل من الشوفان، والبطاطا الحلوة، والأرز على كربوهيدرات معقدة تطلق الطاقة ببطء، وتزود الفواكه والخضراوات، مثل: البرتقال، والتفاح، والبروكلي، والفراولة الجسم بفيتامين سي؛ ما يعزز التمثيل الغذائي ويقلل التعب.

المشروبات

يمكن لاستبدال الشاي بالقهوة أن يقلل من التوتر. الشاي الأسود يحتوي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، ويعزز الشاي العشبي مثل النعناع والزنجبيل اليقظة والهضم.

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ممارسة الرياضة

تزيد ممارسة التمارين الرياضية من مستويات الطاقة وتحسن النوم. المشي لمدة 15 دقيقة يوميًّا يمكن أن يكون مفيدًا.

وتساعد التمارين في تنظيم الساعة الداخلية للجسم وتقليل هرمون التوتر الكورتيزول، ما يحسن الحالة المزاجية والنوم.

نصائح إضافية

إن تعديل بيئة النوم، مثل: الفراش، ودرجة الحرارة، وتقليل استخدام التكنولوجيا، يمكن أن يعزز من جودة النوم، ويسهم في النشاط البدني في الهواء الطلق في الحصول على فيتامين د؛ ما يعزز الصحة العامة والنوم.