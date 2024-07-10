مع حلول الصيف.. خدع بسيطة تحفظ رطوبة جسمك

مع حلول الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يصبح الترطيب ضروريًا للصحة العامة، حيث يساعد على تجنب الجفاف، والمرض، والإمساك، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

ووفق موقع "يوإس نيوز"، فإنه من الضروري شرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم، إذ ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب، يوميًا، لمعظم الناس، مع ازدياد احتياجات الأطفال، والرياضيين، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعيشون في المناخ الحار، للسوائل.

ومن المهم اختيار المشروبات المناسبة، حيث يعد الماء هو الخيار الأفضل، وتشمل الخيارات الأخرى الشاي غير المحلى، والمياه الفوارة، والحليب، وبدائل الحليب.

كما أنه من الضروري تجنب المشروبات السكرية، مثل: الصودا، ومشروبات الطاقة، والشاي المحلى، والليموناضة، والعصائر، لأنها قد تكون ضارة بالصحة. إلى جانب تقليل تناول المشروبات الكحولية؛ لأنها قد تسبب الجفاف.

إضافة إلى ذلك، يمكن احتساب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، ضمن كمية السوائل التي تتناولها، مع الانتباه لتأثيراتها المدرة للبول.

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ومن أجل زيادة تناول المياه، يمكننا جعل الأمر ممتعًا باستخدام زجاجات المياه الملونة، وضبط المنبهات على الهاتف، وربط الترطيب بالروتين اليومي، وتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمياه، مع أهمية الشرب قبل الشعور بالعطش، ومراقبة لون البول.

إن الترطيب المناسب هو مفتاح الصحة العامة، حيث يؤثر الجفاف على وظائف الجسم المختلفة، مثل: صحة القلب، والأوعية الدموية، ووظائف الكلى.

يمكن أن يساعد ضمان الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ في الوقاية من الأمراض ودعم حركة الأمعاء المنتظمة، والحفاظ على برودة الجسم. هناك فئات مختلفة، مثل الرياضيين والأطفال وكبار السن والحوامل والنساء الحوامل، وأولئك الذين يعيشون في المناخ الحار، لديهم احتياجات متزايدة من الماء.

لذا يعد اختيار المشروبات المناسبة، مثل الماء والخيارات الأخرى منخفضة السكر، أمرًا ضروريًا للحصول على الترطيب الأمثل. من خلال تطبيق نصائح بسيطة مثل ضبط المنبهات، ومراقبة لون البول، حيث يمكن التأكد من الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل صحيح من أجل صحة وأداء أفضل.