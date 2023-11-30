جيل التسعينيات يتمتعون بصحة عقلية "أسوأ" من غيرهم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيدني في أستراليا، أن الأشخاص الذين ولدوا في التسعينيات يتمتعون بصحة عقلية أسوأ من مواليد أي جيل سابق.

واستخدم الباحثون دراسات استقصائية لتتبع الصحة العقلية لما يقارب 30 ألف بالغ على مدار عقد من الزمن، ليجدوا أن الجيل الأصغر ليس الأسوأ في الصحة العقلية فحسب، بل أظهرت مشاكلهم العاطفية علامات قليلة على التحسن على مدار فترة الدراسة، عكس الأجيال الأكبر سنًّا.

وقال الباحثون إن وسائل التواصل الاجتماعي هي المسؤول الأول، لأنها جعلت المشاركين يشعرون وكأنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية.

التكنولوجيا المسؤول الأول

وقال المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور ريتشارد موريس إنه يشتبه منذ فترة طويلة في أن الأشخاص بالثلاثينات من العمر أكثر عرضة للإصابة بمرض عقلي مقارنة بمن هم في الخمسينيات من العمر.

وأكد "الصحة العقلية لِمن ولدوا في التسعين ات وإلى حد ما في الثمانينيات، هي الأسوأ من حيث العمر مقارنة بالأجيال الأكبر سنًّا".

ومن جانبه، قال الدكتور بيتر بالدوين، أحد كبار الباحثين في معهد بلاك دوج، إن التكنولوجيا هي المسؤولة عن الصحة العقلية لجيل التسعينيات إلى حد كبير.

وأشار بالدوين إلى أن الأشخاص الذين ولدوا في الثمانينيات كان لديهم شبكة إنترنت، لكن أولئك الذين ولدوا في التسعينيات توفرت لهم وسائل التواصل الاجتماعي التي جلبت معها "طوفانًا" من المقارنات الاجتماعية التي أضرت كثيرًا بالصحة العقلية.